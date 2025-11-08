Александр Мостовой назвал причину неудач "Динамо"

МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости, Олег Богатов. Одной из ключевых причин неудачного выступления московского "Динамо" в чемпионате страны является разрешение главному тренеру Валерию Карпину продолжать работу в сборной России, подобной практики нет в ведущих лигах мира, заявил РИА Новости экс-футболист национальной команды Александр Мостовой.

"Совмещение постов, однозначно, это одна из ключевых причин неудачного выступления "Динамо". А чтобы знать другие, надо находиться внутри команды. Но "Динамо" заслуживает того места в таблице, которое занимает – из-за того, что они сами перед сезоном создали такую обстановку", - подчеркнул собеседник агентства.