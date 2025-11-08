Рейтинг@Mail.ru
Александр Мостовой назвал причину неудач "Динамо" - РИА Новости Спорт, 08.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
12:51 08.11.2025 (обновлено: 12:52 08.11.2025)
https://ria.ru/20251108/mostovoj-2053641297.html
Александр Мостовой назвал причину неудач "Динамо"
Александр Мостовой назвал причину неудач "Динамо" - РИА Новости Спорт, 08.11.2025
Александр Мостовой назвал причину неудач "Динамо"
Одной из ключевых причин неудачного выступления московского "Динамо" в чемпионате страны является разрешение главному тренеру Валерию Карпину продолжать работу... РИА Новости Спорт, 08.11.2025
2025-11-08T12:51:00+03:00
2025-11-08T12:52:00+03:00
футбол
спорт
россия
валерий карпин
александр мостовой
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2048056752_0:52:2772:1611_1920x0_80_0_0_03576d1371f069a4b0a3d32c4ccbd2bf.jpg
/20251108/pravilo-2053586493.html
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2048056752_298:0:2762:1848_1920x0_80_0_0_743cd062c701c96ebbb9e4d4bb4d1c49.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, валерий карпин, александр мостовой
Футбол, Спорт, Россия, Валерий Карпин, Александр Мостовой
Александр Мостовой назвал причину неудач "Динамо"

Мостовой назвал совмещение Карпиным постов причиной неудач "Динамо"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВалерий Карпин
Валерий Карпин - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Валерий Карпин. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости, Олег Богатов. Одной из ключевых причин неудачного выступления московского "Динамо" в чемпионате страны является разрешение главному тренеру Валерию Карпину продолжать работу в сборной России, подобной практики нет в ведущих лигах мира, заявил РИА Новости экс-футболист национальной команды Александр Мостовой.
Возглавляющий сборную страны Карпин пришел в "Динамо" в июне нынешнего года. В 14 матчах команда под его руководством набрала 17 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице первенства Российской премьер-лиги.
"Вопрос о том, что происходит с командой, надо задавать только руководству "Динамо". Я свое мнение сказал сразу. Как "Динамо" может стать чемпионом страны, когда ты сидишь на нескольких стульях одновременно? Так нельзя делать, а у нас это происходит. Я против совмещения постов? А кто за? Просто никто об этом не говорит вслух, только я. Покажите мне, где в других странах есть такое совмещение. Это может произойти в каких-то экстренных случаях, но не на протяжении же всего сезона. Так делать нельзя, ведь нигде такого нет", - сказал Мостовой.
"Совмещение постов, однозначно, это одна из ключевых причин неудачного выступления "Динамо". А чтобы знать другие, надо находиться внутри команды. Но "Динамо" заслуживает того места в таблице, которое занимает – из-за того, что они сами перед сезоном создали такую обстановку", - подчеркнул собеседник агентства.
Мануэль Пеллегрини - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Известный тренер предложил ввести в футболе правило из баскетбола
8 ноября, 02:00
 
ФутболСпортРоссияВалерий КарпинАлександр Мостовой
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    3-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    3-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    5
    4
  • Футбол
    Перерыв
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    0
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала