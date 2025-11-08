https://ria.ru/20251108/mostovoj-2053641297.html
Александр Мостовой назвал причину неудач "Динамо"
Александр Мостовой назвал причину неудач "Динамо" - РИА Новости Спорт, 08.11.2025
Александр Мостовой назвал причину неудач "Динамо"
Одной из ключевых причин неудачного выступления московского "Динамо" в чемпионате страны является разрешение главному тренеру Валерию Карпину продолжать работу... РИА Новости Спорт, 08.11.2025
МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости, Олег Богатов. Одной из ключевых причин неудачного выступления московского "Динамо" в чемпионате страны является разрешение главному тренеру Валерию Карпину продолжать работу в сборной России, подобной практики нет в ведущих лигах мира, заявил РИА Новости экс-футболист национальной команды Александр Мостовой.
Возглавляющий сборную страны Карпин
пришел в "Динамо" в июне нынешнего года. В 14 матчах команда под его руководством набрала 17 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице первенства Российской премьер-лиги.
"Вопрос о том, что происходит с командой, надо задавать только руководству "Динамо". Я свое мнение сказал сразу. Как "Динамо" может стать чемпионом страны, когда ты сидишь на нескольких стульях одновременно? Так нельзя делать, а у нас это происходит. Я против совмещения постов? А кто за? Просто никто об этом не говорит вслух, только я. Покажите мне, где в других странах есть такое совмещение. Это может произойти в каких-то экстренных случаях, но не на протяжении же всего сезона. Так делать нельзя, ведь нигде такого нет", - сказал Мостовой
"Совмещение постов, однозначно, это одна из ключевых причин неудачного выступления "Динамо". А чтобы знать другие, надо находиться внутри команды. Но "Динамо" заслуживает того места в таблице, которое занимает – из-за того, что они сами перед сезоном создали такую обстановку", - подчеркнул собеседник агентства.