Олимпийский чемпион Сочи Легков высказался о трансляции ОИ в России
Лыжные гонки
 
10:04 08.11.2025
Олимпийский чемпион Сочи Легков высказался о трансляции ОИ в России
Олимпийский чемпион Сочи Легков высказался о трансляции ОИ в России
Олимпийский чемпион Сочи в лыжном марафоне Александр Легков заявил РИА Новости, что выступает за трансляцию Олимпийских игр 2026 года в России, отметив, что нам
лыжные гонки
александр легков
зимние олимпийские игры 2026
александр легков, зимние олимпийские игры 2026
Лыжные гонки, Александр Легков, Зимние Олимпийские игры 2026
Олимпийский чемпион Сочи Легков высказался о трансляции ОИ в России

Легков о трансляции ОИ в России: пусть показывают, надо оставаться открытыми

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков
САМАРА, 8 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Олимпийский чемпион Сочи в лыжном марафоне Александр Легков заявил РИА Новости, что выступает за трансляцию Олимпийских игр 2026 года в России, отметив, что нам не стоит закрываться от международной арены.
Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Большинство федераций по зимним видам спорта не допускают российских атлетов к отборочным турнирам Игр. На данный момент из россиян отобрались на соревнования фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также ски-альпинист Никита Филиппов.
«
"Если есть возможность, пускай показывают. Пускай договариваются и показывают. Я посмотрю. Я и некоторые летние виды смотрел. У меня нет такого: "Фу, наших нет, не буду смотреть!" Почему бы не увидеть, какие сейчас лучшие времена, какая экипировка, техника, лидеров, которые сейчас выигрывают", - сказал Легков.
"Мы не должны закрываться и никому не показываться, ведь когда мы обратно выйдем с ними на трассу, мы должны быть готовыми, чтобы их обыграть. Надо быть добрыми, открытыми. Если они так поступают, то пускай поступают, но рано или поздно мы все равно вернемся", - добавил он.
Россия обжаловала решение FIS не допускать спортсменов до Олимпиады
Россия обжаловала решение FIS не допускать спортсменов до Олимпиады
6 ноября, 14:37
 
Лыжные гонки, Александр Легков, Зимние Олимпийские игры 2026
 
