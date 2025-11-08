Олимпийский чемпион Сочи Легков высказался о трансляции ОИ в России

САМАРА, 8 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Олимпийский чемпион Сочи в лыжном марафоне Александр Легков заявил РИА Новости, что выступает за трансляцию Олимпийских игр 2026 года в России, отметив, что нам не стоит закрываться от международной арены.

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Большинство федераций по зимним видам спорта не допускают российских атлетов к отборочным турнирам Игр. На данный момент из россиян отобрались на соревнования фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также ски-альпинист Никита Филиппов.

"Если есть возможность, пускай показывают. Пускай договариваются и показывают. Я посмотрю. Я и некоторые летние виды смотрел. У меня нет такого: "Фу, наших нет, не буду смотреть!" Почему бы не увидеть, какие сейчас лучшие времена, какая экипировка, техника, лидеров, которые сейчас выигрывают", - сказал Легков.

"Мы не должны закрываться и никому не показываться, ведь когда мы обратно выйдем с ними на трассу, мы должны быть готовыми, чтобы их обыграть. Надо быть добрыми, открытыми. Если они так поступают, то пускай поступают, но рано или поздно мы все равно вернемся", - добавил он.