"Динамо" Карпина показало худший результат в первой части сезона за 19 лет
Футбол
 
16:39 08.11.2025 (обновлено: 17:09 08.11.2025)
"Динамо" Карпина показало худший результат в первой части сезона за 19 лет
"Динамо" Карпина показало худший результат в первой части сезона за 19 лет - РИА Новости Спорт, 08.11.2025
"Динамо" Карпина показало худший результат в первой части сезона за 19 лет
Московский футбольный клуб "Динамо" во главе с Валерием Карпиным показал худший результат в первой половине сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) за последние 19
футбол
спорт
россия
валерий карпин
юрий семин
александр новиков
акрон
россия
спорт, россия, валерий карпин, юрий семин, александр новиков, акрон
Футбол, Спорт, Россия, Валерий Карпин, Юрий Семин, Александр Новиков, Акрон
"Динамо" Карпина показало худший результат в первой части сезона за 19 лет

"Динамо" с Карпиным показало худший результат в первой половине сезона за 19 лет

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкВалерий Карпин
Валерий Карпин - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Валерий Карпин. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Московский футбольный клуб "Динамо" во главе с Валерием Карпиным показал худший результат в первой половине сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) за последние 19 лет, сообщает статистический сервис Opta в Telegram-канале.
В субботу московское "Динамо" на своем поле проиграло тольяттинскому "Акрону" со счетом 1:2 в матче 15-го тура РПЛ.
Команда под руководством Карпина набрала 17 очков за 15 туров чемпионата России, что является худшим показателем "Динамо" в первой половине сезона с 2006 года - тогда "бело-голубые" под руководством Юрия Семина набрали 10 очков за 15 матчей РПЛ, после чего специалист покинул клуб.
"Динамо" за 15 матчей лиги текущего сезона пропустило 23 гола, что является худшим показателем клуба с 2001 года. Тогда клуб под руководством Александра Новикова пропустил 26 мячей.
Футбол. РПЛ. Динамо (Москва) - Акрон (Тольятти) - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
"Акрон" обыграл "Динамо" Карпина в матче РПЛ
8 ноября, 15:59
 
ФутболСпортРоссияВалерий КарпинЮрий СеминАлександр НовиковАкрон
 
