https://ria.ru/20251108/formula-2053722312.html
Норрис выиграл квалификацию Гран-при Бразилии "Ф-1", Ферстаппен - 16-й
Норрис выиграл квалификацию Гран-при Бразилии "Ф-1", Ферстаппен - 16-й - РИА Новости Спорт, 08.11.2025
Норрис выиграл квалификацию Гран-при Бразилии "Ф-1", Ферстаппен - 16-й
Британский пилот "Макларена" Ландо Норрис стал победителем квалификации к основной гонке на 21-м этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Бразилии, который... РИА Новости Спорт, 08.11.2025
2025-11-08T22:17:00+03:00
2025-11-08T22:17:00+03:00
2025-11-08T22:22:00+03:00
формула-1
спорт
бразилия
сан-паулу (город)
ландо норрис
шарль леклер
макс ферстаппен
мерседес
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892290367_0:637:1366:1405_1920x0_80_0_0_ef1021ac4b3fd73bc3715ec8b12e4ba1.jpg
/20251108/piastri-2053688900.html
бразилия
сан-паулу (город)
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892290367_0:365:1366:1390_1920x0_80_0_0_4c0e47e380ee5d129cc0df092e483f82.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, бразилия, сан-паулу (город), ландо норрис, шарль леклер, макс ферстаппен, мерседес, макларен, феррари
Формула-1, Спорт, Бразилия, Сан-Паулу (город), Ландо Норрис, Шарль Леклер, Макс Ферстаппен, Мерседес, Макларен, Феррари
Норрис выиграл квалификацию Гран-при Бразилии "Ф-1", Ферстаппен - 16-й
Норрис выиграл квалификацию к гонке на Гран-при Бразилии "Формулы-1"