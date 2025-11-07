https://ria.ru/20251107/zenit-2053515429.html
"Зенит" досрочно выиграл чемпионат Молодежной футбольной лиги
"Зенит" досрочно выиграл чемпионат Молодежной футбольной лиги - РИА Новости Спорт, 07.11.2025
"Зенит" досрочно выиграл чемпионат Молодежной футбольной лиги
Петербургский "Зенит" обыграл казанский "Рубин" в предпоследнем туре чемпионата Молодежной футбольной лиги (МФЛ) и досрочно стал победителем турнира. РИА Новости Спорт, 07.11.2025
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Петербургский "Зенит" обыграл казанский "Рубин" в предпоследнем туре чемпионата Молодежной футбольной лиги (МФЛ) и досрочно стал победителем турнира.
Встреча 29-го тура, которая прошла в пятницу в Казани, завершилась победой гостей со счетом 3:2. У победителей мячи забили Даниэль Вольский (35-я минута) и Даниил Кондаков (82). В составе хозяев отличились Арсений Толстов (26) и Егор Кузнецов (28), Максим Мышев (72) поразил свои ворота.
"Зенит" набрал 67 очков и за тур до финиша соревнований в дивизионе А стал недосягаем для идущего на втором месте "Краснодара" (64 очка). Следом с 60 очками идут московские клубы "Локомотив" и ЦСКА, причем у армейцев игра в запасе. "Рубин" (38 очков) располагается на восьмой позиции.
Петербуржцы повторили успех молодежного первенства России 2009 года и завоевали золотые медали впервые за 16 лет.
Результаты других матчей:
"Нижний Новгород" - "Балтика" (Калининград) - 3:0;
"Акрон - Академия Коноплева" (Тольятти) - "Краснодар" - 0:2;
"Локомотив" (Москва) - "Сочи" - 2:1;
"Факел" (Воронеж) - "Ахмат" (Грозный) - 4:0.