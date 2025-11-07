Рейтинг@Mail.ru
"Зенит" досрочно выиграл чемпионат Молодежной футбольной лиги - РИА Новости Спорт, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
17:41 07.11.2025
https://ria.ru/20251107/zenit-2053515429.html
"Зенит" досрочно выиграл чемпионат Молодежной футбольной лиги
"Зенит" досрочно выиграл чемпионат Молодежной футбольной лиги - РИА Новости Спорт, 07.11.2025
"Зенит" досрочно выиграл чемпионат Молодежной футбольной лиги
Петербургский "Зенит" обыграл казанский "Рубин" в предпоследнем туре чемпионата Молодежной футбольной лиги (МФЛ) и досрочно стал победителем турнира. РИА Новости Спорт, 07.11.2025
2025-11-07T17:41:00+03:00
2025-11-07T17:41:00+03:00
футбол
зенит
рубин
краснодар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914389299_192:0:3833:2048_1920x0_80_0_0_7c08e5717751311b90a7f352757cfe50.jpg
/20251105/dinamo-2053072636.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914389299_647:0:3378:2048_1920x0_80_0_0_1a2d2bbc5e139213099e91a613182f98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
зенит, рубин, краснодар
Футбол, Зенит, Рубин, Краснодар
"Зенит" досрочно выиграл чемпионат Молодежной футбольной лиги

"Зенит" обыграл "Рубин" и досрочно выиграл чемпионат Молодежной футбольной лиги

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФутбол. РПЛ. Матч "Динамо" - "Зенит"
Футбол. РПЛ. Матч Динамо - Зенит - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Петербургский "Зенит" обыграл казанский "Рубин" в предпоследнем туре чемпионата Молодежной футбольной лиги (МФЛ) и досрочно стал победителем турнира.
Встреча 29-го тура, которая прошла в пятницу в Казани, завершилась победой гостей со счетом 3:2. У победителей мячи забили Даниэль Вольский (35-я минута) и Даниил Кондаков (82). В составе хозяев отличились Арсений Толстов (26) и Егор Кузнецов (28), Максим Мышев (72) поразил свои ворота.
Константин Тюкавин - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
"Динамо" обыграло "Зенит" в первом четвертьфинальном матче Кубка России
5 ноября, 22:32
"Зенит" набрал 67 очков и за тур до финиша соревнований в дивизионе А стал недосягаем для идущего на втором месте "Краснодара" (64 очка). Следом с 60 очками идут московские клубы "Локомотив" и ЦСКА, причем у армейцев игра в запасе. "Рубин" (38 очков) располагается на восьмой позиции.
Петербуржцы повторили успех молодежного первенства России 2009 года и завоевали золотые медали впервые за 16 лет.
Результаты других матчей:
"Нижний Новгород" - "Балтика" (Калининград) - 3:0;
"Акрон - Академия Коноплева" (Тольятти) - "Краснодар" - 0:2;
"Локомотив" (Москва) - "Сочи" - 2:1;
"Факел" (Воронеж) - "Ахмат" (Грозный) - 4:0.
 
ФутболЗенитРубинКраснодар
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    3-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    2
  • Хоккей
    3-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    5
    4
  • Футбол
    Перерыв
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    0
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала