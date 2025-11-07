Рейтинг@Mail.ru
Ветеран СВО без ног установил рекорд, отбуксировав яхту весом 50 тонн
07.11.2025
15:25 07.11.2025
Ветеран СВО без ног установил рекорд, отбуксировав яхту весом 50 тонн
Ветеран СВО без ног установил рекорд, отбуксировав яхту весом 50 тонн - РИА Новости Спорт, 07.11.2025
Ветеран СВО без ног установил рекорд, отбуксировав яхту весом 50 тонн
Атлет силового экстрима, ветеран СВО Евгений Иванов, потерявший обе ноги, установил рекорд мира, отбуксировав яхту весом более 50 тонн на 6,43 метра за 1 минуту РИА Новости Спорт, 07.11.2025
люберцы
москва
россия
сергей агаджанян
рекорды
люберцы
москва
россия
люберцы, москва, россия, сергей агаджанян, рекорды
Люберцы, Москва, Россия, Сергей Агаджанян, Рекорды
Ветеран СВО без ног установил рекорд, отбуксировав яхту весом 50 тонн

Ветеран СВО без ног установил рекорд, отбуксировав яхту на шесть метров

Евгений Иванов
Евгений Иванов - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© Фото : Сергей Агаджанян
Евгений Иванов. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Атлет силового экстрима, ветеран СВО Евгений Иванов, потерявший обе ноги, установил рекорд мира, отбуксировав яхту весом более 50 тонн на 6,43 метра за 1 минуту 25 секунд, сообщил РИА Новости его наставник, многократный рекордсмен мира по буксировке многотонной техники из Люберец Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк.
Регистрировал рекорд мира по буксировке яхты президент Международного союза стронгмена-силового экстрима Василий Грищенко.
Москве ветеран СВО без нижних конечностей, атлет Федерации силового экстрима России Евгений Иванов установил рекорд мира по буксировке яхты весом более 50 тонн, отбуксировав плавсредство по канату одними руками на 6 метров 43 сантиметра за 1 минуту 25 секунд", - сказал Агаджанян.
Пострадал Иванов в апреле текущего года в результате атаки вражеского дрона в зоне СВО.
"Евгений Иванов, как участник СВО, является героем нашего времени, который не ищет легких путей, чтобы показать силу духа и волю нашего народа. Буксировка любого плавсредства является непростой задачей даже для опытных спортсменов, не говоря о том, что Евгений будет срывать и тянуть яхту по лестнице одними руками. Самым сложным в данном случае был сам срыв яхты, которая будет иметь колоссальное сопротивление водной глади во время начала движения. Поздравляю Евгения с установлением крайне сложного рекорда мира", - добавил Агаджанян.
Люберцы, Москва, Россия, Сергей Агаджанян, Рекорды
 
