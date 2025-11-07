Ветеран СВО без ног установил рекорд, отбуксировав яхту весом 50 тонн

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Атлет силового экстрима, ветеран СВО Евгений Иванов, потерявший обе ноги, установил рекорд мира, отбуксировав яхту весом более 50 тонн на 6,43 метра за 1 минуту 25 секунд, сообщил РИА Новости его наставник, многократный рекордсмен мира по буксировке многотонной техники из Люберец Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк.

"Евгений Иванов, как участник СВО, является героем нашего времени, который не ищет легких путей, чтобы показать силу духа и волю нашего народа. Буксировка любого плавсредства является непростой задачей даже для опытных спортсменов, не говоря о том, что Евгений будет срывать и тянуть яхту по лестнице одними руками. Самым сложным в данном случае был сам срыв яхты, которая будет иметь колоссальное сопротивление водной глади во время начала движения. Поздравляю Евгения с установлением крайне сложного рекорда мира", - добавил Агаджанян.