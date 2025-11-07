Рейтинг@Mail.ru
Президент EHF предложил встретиться главе Федерации гандбола России - РИА Новости Спорт, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:25 07.11.2025
https://ria.ru/20251107/shishkarev-2053407903.html
Президент EHF предложил встретиться главе Федерации гандбола России
Президент EHF предложил встретиться главе Федерации гандбола России - РИА Новости Спорт, 07.11.2025
Президент EHF предложил встретиться главе Федерации гандбола России
Президент Европейской федерации гандбола (EHF) Михаэль Видерер предложил председателю высшего совета Федерации гандбола России (ФГР) Сергею Шишкареву... РИА Новости Спорт, 07.11.2025
2025-11-07T12:25:00+03:00
2025-11-07T12:25:00+03:00
спорт
сергей шишкарев
международная федерация гандбола (ihf)
федерация гандбола россии (фгр)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045444651_0:0:3011:1694_1920x0_80_0_0_03d205706eaed2d09cc02eec9ead43df.jpg
/20251102/gandbol-2052517906.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045444651_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_1fe3f159ae0cd4d8d8f458163e579964.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, сергей шишкарев, международная федерация гандбола (ihf), федерация гандбола россии (фгр)
Спорт, Сергей Шишкарев, Международная федерация гандбола (IHF), Федерация гандбола России (ФГР)
Президент EHF предложил встретиться главе Федерации гандбола России

Президент EHF предложил встретиться главе Федерации гандбола России Шишкареву

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкОснователь и председатель совета директоров Группы компаний "Дело" Сергей Шишкарев
Основатель и председатель совета директоров Группы компаний Дело Сергей Шишкарев - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Президент Европейской федерации гандбола (EHF) Михаэль Видерер предложил председателю высшего совета Федерации гандбола России (ФГР) Сергею Шишкареву встретиться для обмена информацией, сообщается на сайте ФГР.
В марте 2022 года EHF и Международная федерация гандбола (IHF) отстранили российские и белорусские сборные и клубы от участия в международных турнирах на неопределенный срок из-за ситуации на Украине. Видерер 19 сентября в третий раз был избран на пост президента EHF.
Отмечается, что в четверг ФГР получила письмо за подписью Видерера, в котором он поблагодарил Шишкарева за поздравления по поводу своего переизбрания на пост главы EHF.
«
"На данный момент положение дел не изменилось, и мы продолжаем ощущать негативные последствия для всех участников гандбольного сообщества. Нам необходимо рассмотреть все возможные варианты и постараться найти оптимальный путь для преодоления ситуации. Предлагаю встретиться для того, чтобы обменяться информацией относительно новых форматов гандбольных соревнований. Желаю Вам и российскому гандболу всего самого наилучшего", - написал Видерер.
"Благодарю Видерера за те посылы, которые он обозначил в своем письме, обязательно проведем рабочую встречу для обсуждения самых актуальных тем", - отметил Шишкарев.
Ранее Шишкарев заявил, что намерен вынести на голосование вопрос возвращения сборных России и Белоруссии на международные турниры на ближайшем конгрессе IHF, который пройдет в Каире (Египет) с 19 по 22 декабря. В июле Шишкарев заявил РИА Новости, что ФГР получила письмо от IHF о переговорах с Международным олимпийским комитетом (МОК) по допуску российских и белорусских команд к соревнованиям, а также отметил, что национальные сборные готовы в любой момент вернуться на международную арену.
Гандбол - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Сборная России по гандболу проиграла белорусам в Минске
2 ноября, 16:21
 
СпортСергей ШишкаревМеждународная федерация гандбола (IHF)Федерация гандбола России (ФГР)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    3-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    2
  • Хоккей
    3-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    4
    3
  • Футбол
    Перерыв
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    0
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала