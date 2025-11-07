Президент EHF предложил встретиться главе Федерации гандбола России

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Президент Европейской федерации гандбола (EHF) Михаэль Видерер предложил председателю высшего совета Федерации гандбола России (ФГР) Сергею Шишкареву встретиться для обмена информацией, сообщается на сайте ФГР.
В марте 2022 года EHF и Международная федерация гандбола (IHF) отстранили российские и белорусские сборные и клубы от участия в международных турнирах на неопределенный срок из-за ситуации на Украине. Видерер 19 сентября в третий раз был избран на пост президента EHF.
Отмечается, что в четверг ФГР получила письмо за подписью Видерера, в котором он поблагодарил Шишкарева за поздравления по поводу своего переизбрания на пост главы EHF.
"На данный момент положение дел не изменилось, и мы продолжаем ощущать негативные последствия для всех участников гандбольного сообщества. Нам необходимо рассмотреть все возможные варианты и постараться найти оптимальный путь для преодоления ситуации. Предлагаю встретиться для того, чтобы обменяться информацией относительно новых форматов гандбольных соревнований. Желаю Вам и российскому гандболу всего самого наилучшего", - написал Видерер.
"Благодарю Видерера за те посылы, которые он обозначил в своем письме, обязательно проведем рабочую встречу для обсуждения самых актуальных тем", - отметил Шишкарев.
Ранее Шишкарев заявил, что намерен вынести на голосование вопрос возвращения сборных России и Белоруссии на международные турниры на ближайшем конгрессе IHF, который пройдет в Каире (Египет) с 19 по 22 декабря. В июле Шишкарев заявил РИА Новости, что ФГР получила письмо от IHF о переговорах с Международным олимпийским комитетом (МОК) по допуску российских и белорусских команд к соревнованиям, а также отметил, что национальные сборные готовы в любой момент вернуться на международную арену.
