Дабл-дабл Зубаца не спас "Клипперс" от третьего поражения подряд в НБА
Баскетбол
 
07:59 07.11.2025
Дабл-дабл Зубаца не спас "Клипперс" от третьего поражения подряд в НБА
"Финикс Санз" обыграл "Лос-Анджелес Клипперс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 07.11.2025
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. "Финикс Санз" обыграл "Лос-Анджелес Клипперс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Финиксе завершилась со счетом 115:102 (31:27, 17:24, 40:23, 27:28) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал Джейлен Грин из "Финикса" на счету которого 29 очков. Его партнер по команде Марк Уильямс оформил дабл-дабл (13 очков, 10 подборов). В составе проигравших больше всех очков на счету Ивицы Зубаца, который также сделал дабл-дабл (23 очка, 11 подборов).
НБА
07 ноября 2025 • начало в 05:00
Завершен
Финикс
115 : 102
Клипперс
"Финикс", одержав четыре победы, занимает девятое место в таблице Западной конференции, где "Клипперс", проигравшие третий матч подряд, идут 12-ми с тремя победами.
