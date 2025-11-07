https://ria.ru/20251107/nba-2053339725.html
Дабл-дабл Зубаца не спас "Клипперс" от третьего поражения подряд в НБА
Дабл-дабл Зубаца не спас "Клипперс" от третьего поражения подряд в НБА - РИА Новости Спорт, 07.11.2025
Дабл-дабл Зубаца не спас "Клипперс" от третьего поражения подряд в НБА
"Финикс Санз" обыграл "Лос-Анджелес Клипперс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 07.11.2025
Дабл-дабл Зубаца не спас "Клипперс" от третьего поражения подряд в НБА
"Клипперс" проиграли "Финикс Санз" в матче регулярного чемпионата НБА