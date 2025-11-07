Стало известно, где пройдет матч РПЛ между "Крыльями Советов" и "Зенитом"

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Встреча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между самарскими "Крыльями Советов" и петербургским "Зенитом" состоится в Самаре, сообщается на официальном сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).

Матч состоится в изначально запланированные сроки - 9 ноября в 13:00 мск на стадионе "Самара Арена".

Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" проходит в Самаре с 5 по 7 ноября. В четверг в чаше стадиона "Самара Арена" прошел футбольный фестиваль "Урок футбола", а позднее состоялся фестиваль фитнеса "Накрути себя" - в нем приняли участие 2,5 тысячи человек.