Стало известно, где пройдет матч РПЛ между "Крыльями Советов" и "Зенитом"
Встреча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между самарскими "Крыльями Советов" и петербургским "Зенитом" состоится в Самаре, сообщается на официальном... РИА Новости Спорт, 07.11.2025
Матч самарских "Крыльев Советов" и петербургского "Зенита" пройдет в Самаре