Стало известно, где пройдет матч РПЛ между "Крыльями Советов" и "Зенитом"
Футбол
Футбол
 
16:28 07.11.2025 (обновлено: 16:29 07.11.2025)
Стало известно, где пройдет матч РПЛ между "Крыльями Советов" и "Зенитом"
Стало известно, где пройдет матч РПЛ между "Крыльями Советов" и "Зенитом" - РИА Новости Спорт, 07.11.2025
Стало известно, где пройдет матч РПЛ между "Крыльями Советов" и "Зенитом"
Встреча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между самарскими "Крыльями Советов" и петербургским "Зенитом" состоится в Самаре
футбол
спорт
крылья советов
российская премьер-лига (рпл)
зенит
спорт, крылья советов, российская премьер-лига (рпл), зенит
Футбол, Спорт, Крылья Советов, Российская премьер-лига (РПЛ), Зенит
Стало известно, где пройдет матч РПЛ между "Крыльями Советов" и "Зенитом"

Матч самарских "Крыльев Советов" и петербургского "Зенита" пройдет в Самаре

Футбольный мяч
Футбольный мяч
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Футбольный мяч. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Встреча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между самарскими "Крыльями Советов" и петербургским "Зенитом" состоится в Самаре, сообщается на официальном сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).
Матч состоится в изначально запланированные сроки - 9 ноября в 13:00 мск на стадионе "Самара Арена".
"Поверхность футбольного поля по своей плотности и устойчивости к разрыву пригодно для проведения матчей РПЛ и соответствует стандартам", - говорится в сообщении лиги.
Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" проходит в Самаре с 5 по 7 ноября. В четверг в чаше стадиона "Самара Арена" прошел футбольный фестиваль "Урок футбола", а позднее состоялся фестиваль фитнеса "Накрути себя" - в нем приняли участие 2,5 тысячи человек.
Александр Мостовой - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
"В этом году будет иначе": Мостовой назвал фаворита РПЛ
6 ноября, 15:33
6 ноября, 15:33
 
Футбол Спорт Крылья Советов РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу) Зенит
 
