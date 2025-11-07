Рейтинг@Mail.ru
"Мне вас заказали": русского лыжника зарезал фанат боевиков
20:20 07.11.2025 (обновлено: 10:04 12.11.2025)
"Мне вас заказали": русского лыжника зарезал фанат боевиков
"Мне вас заказали": русского лыжника зарезал фанат боевиков
"Мне вас заказали": русского лыжника зарезал фанат боевиков
Восходящую звезду российских лыжных гонок выманили на улицу и зарезали. Мотив убийцы шокировал даже опытных следователей. РИА Новости Спорт рассказывает жуткую...
2025-11-07T20:20:00+03:00
2025-11-12T10:04:00+03:00
2025
Сергей Смышляев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794398344_60:251:819:1010_100x100_80_0_0_68d50792629a24261fa340b3c1963efb.jpg
Сергей Смышляев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794398344_60:251:819:1010_100x100_80_0_0_68d50792629a24261fa340b3c1963efb.jpg
"Мне вас заказали": русского лыжника зарезал фанат боевиков

© Фото : архивное фотоРуслан Якимов
Руслан Якимов - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© Фото : архивное фото
Сергей Смышляев
Сергей Смышляев
Обозреватель РИА Новости Спорт
Все материалыНаписать автору
Восходящую звезду российских лыжных гонок выманили на улицу и зарезали. Мотив убийцы шокировал даже опытных следователей. РИА Новости Спорт рассказывает жуткую историю из Удмуртии.

Все началось с романтического свидания

Парень из спортивной семьи Руслан Якимов отдыхал в дачном доме с девушкой, когда услышал крики о помощи. Без раздумий бросился на улицу. Спустя несколько минут он умирал на руках у любимой.
Он с детства увлекался лыжными гонками. Мама – мастер спорта по биатлону. Первый инвентарь родители купили сыну в четыре года. С шести лет он самостоятельно ездил на сборы. "Спорт ему давался легко, он часто приносил домой медали, брал призовые места. Мы были уверены – однажды он станет олимпийским чемпионом", – вспоминал отец Руслана в интервью "Комсомольской правде".
© Фото : архивное фотоРуслан Якимов
Руслан Якимов - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© Фото : архивное фото
Руслан Якимов
Общительный, доброжелательный, легко находил общий язык с людьми. После девятого класса перебрался в Ижевск, вошел в состав местного олимпийского резерва, закончил колледж и переехал в Тюмень, где получил звание кандидата в мастера спорта.
«

"Я отправил сына в московскую область на "Лыжню России". Вернулся с золотой медалью. Правда, очень сокрушался: ему всего секунды не хватило до мастера спорта", – рассказывал Якимов-старший.

Затем Руслан два года отучился в Чайковском государственном институте физической культуры и подписал контракт со спортклубом военной части в Московской области. 21 августа 2017 года уже планировал прибыть в расположение, но затем все же решил остаться дома еще на пару дней, чтобы отдохнуть с девушкой-биатлонисткой на даче. Позвал с собой и отца, но тот решил не мешать молодой паре.

"Я – киллер, мне вас заказали!"

26-летний Василий (имя изменено) жил в деревне в Удмуртии, постоянного места работы не имел, был шабашником, пьянствовал и смотрел боевики. Однажды пришла гениальная, как ему казалось, идея: перенести сюжет фильма в жизнь.
Это он закричал то самое "Помогите!", выманив Руслана на улицу. Нанес ему несколько ударов ножом, но закаленный спортсмен, истекая кровью, сумел вырваться и забежать в дом. Вслед за ним ворвался преступник в маске. Крикнул, что он – киллер, а молодую пару ему заказали. К тому моменту сердце Якимова остановилось.
«

"Он сказал мне вызывать скорую. При этом рукой держал дверь изнутри. Я подбежала к нему, чтобы помочь. И тут он, тяжело дыша, упал на пол. Больше он не двигался", – рассказывала подруга Руслана.

Убийца связал девушку, обыскал дом и забрал мобильные телефоны. Погрузил тело Руслана в машину, на заднее сиденье затолкал его любимую и рванул в лес. Там он планировал избавиться от улик, но автомобиль застрял посреди поля из-за непогоды. Девушке удалось развязать веревку на ногах и сбежать.
Василий отсиживался в лесу, но через три дня его задержали. "Мы много лет общаемся с его родителями, – признался Якимов-старший. – Он всегда был скромным, тихим парнем. Они с Русланом знали друг друга, но не особо дружили. Может быть, Василий ему завидовал и поэтому выбрал своей жертвой. И все равно поверить в это очень тяжело".
© Фото : архивное фотоРуслан Якимов
Руслан Якимов - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© Фото : архивное фото
Руслан Якимов
Версию о заказном убийстве правоохранители отмели, но и они были шокированы истинной причиной расправы. "Просто в последнее время я очень увлекся просмотром боевиков и триллеров, и мне захотелось узнать, как это – убить человека в реальности", – спокойно рассказал преступник на допросе. А еще вспомнил про ритуал викингов, называемый "кровавым орлом". Мечтал повторить древний вид казни.
"Каждое преступление индивидуально, но это было очень неординарным. С самого начала было неясно, кто и по каким мотивам его совершил. Больше всего это напоминало какое-то кино. Бессмысленная жестокость и странный мотив преступления вызывали сомнения в адекватности преступника", – рассказал следователь. Убийцу отправили на экспертизу, но признали его вменяемым. Василий получил 20 лет колонии строгого режима.
