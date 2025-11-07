Рейтинг@Mail.ru
12:19 07.11.2025
Одаренной российской фигуристке предложили выступать за Китай
Одаренной российской фигуристке предложили выступать за Китай
Одаренной российской фигуристке предложили выступать за Китай

Фигуристка Костылева рассказала, что ей предлагали выступать за сборную Китая

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФигурное катание. Чемпионат России по прыжкам-2024. Командный турнир
Фигурное катание. Чемпионат России по прыжкам-2024. Командный турнир - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Российская фигуристка Елена Костылева рассказала, что прошлой осенью получила предложение представлять Китай на международных соревнованиях, но отказалась от данного варианта.
«
"Звали в Китай прошлой осенью. Говорили: два старта, и ты отбираешься в сборную, сделаем спортивное гражданство. Менеджеры китайской сборной с нами обсуждали условия. Но я сразу сказала - нет. Ни капельки не задумывалась! Я родилась в России и хочу выступать под своим флагом, меня не интересуют другие флаги. Так сложилась ситуация с нашим спортом, что нас закрыли, хотя я считаю, что это нечестно. В чем виноваты мы, спортсмены? За что мы сидим и ждем, пока нас выпустят? Я до сих пор не могу понять", - приводит слова Костылевой "Спорт-Экспресс".
Мама фигуристки отметила, что им пришлось подумать над данным предложением. "У меня до сих пор номер в записной книжке, мы думали над этим вариантом", - сказала Ирина Костылева.
Костылевой 14 лет, она занимается в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. В прошлом сезоне Костылева выиграла первенство России и Финал Гран-при среди юниоров.
 
Фигурное катаниеСпортЕлена Костылева (фигурное катание)
 
