Одаренной российской фигуристке предложили выступать за Китай
2025-11-07T12:19:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923132836_0:0:3476:1955_1920x0_80_0_0_864c31832354fdb1a42764055d53d241.jpg
Одаренной российской фигуристке предложили выступать за Китай
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Российская фигуристка Елена Костылева рассказала, что прошлой осенью получила предложение представлять Китай на международных соревнованиях, но отказалась от данного варианта.
"Звали в Китай прошлой осенью. Говорили: два старта, и ты отбираешься в сборную, сделаем спортивное гражданство. Менеджеры китайской сборной с нами обсуждали условия. Но я сразу сказала - нет. Ни капельки не задумывалась! Я родилась в России и хочу выступать под своим флагом, меня не интересуют другие флаги. Так сложилась ситуация с нашим спортом, что нас закрыли, хотя я считаю, что это нечестно. В чем виноваты мы, спортсмены? За что мы сидим и ждем, пока нас выпустят? Я до сих пор не могу понять", - приводит слова Костылевой "Спорт-Экспресс".
Мама фигуристки отметила, что им пришлось подумать над данным предложением. "У меня до сих пор номер в записной книжке, мы думали над этим вариантом", - сказала Ирина Костылева.
Костылевой 14 лет, она занимается в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. В прошлом сезоне Костылева выиграла первенство России и Финал Гран-при среди юниоров.