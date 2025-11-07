Одаренной российской фигуристке предложили выступать за Китай

«

"Звали в Китай прошлой осенью. Говорили: два старта, и ты отбираешься в сборную, сделаем спортивное гражданство. Менеджеры китайской сборной с нами обсуждали условия. Но я сразу сказала - нет. Ни капельки не задумывалась! Я родилась в России и хочу выступать под своим флагом, меня не интересуют другие флаги. Так сложилась ситуация с нашим спортом, что нас закрыли, хотя я считаю, что это нечестно. В чем виноваты мы, спортсмены? За что мы сидим и ждем, пока нас выпустят? Я до сих пор не могу понять", - приводит слова Костылевой "Спорт-Экспресс".