В КХЛ объяснили недопуск СКА на игру фанатов с джерси "Шанхайских драконов"
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) оправдала действия сотрудников петербургского СКА, не допустивших на арену болельщиков китайского клуба "Шанхайские драконы" с атрибутикой, содержащей непонятные им иероглифы, сообщается на сайте лиги.
В четверг СКА на домашней арене обыграл "Шанхайских драконов" в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2. При осмотре зрителей перед матчем было зафиксировано, что ряд болельщиков "Шанхайских драконов" имели при себе атрибутику, содержащую иероглифы. На арену их не пустили.
"Одна из задач досмотра зрителей перед матчами - недопуск на арену атрибутики, содержащей запрещенные символы, знаки или тексты, в том числе на иностранных языках. У сотрудников, осуществляющих досмотр, не было подтверждения, что имеющаяся у болельщиков "Шанхайских драконов" атрибутика официально реализуется клубом, а перевести тексты из иероглифов самостоятельно они не могли. Чтобы избежать возможного проноса на арену атрибутики с запрещенным содержанием, допуск этих зрителей был приостановлен. "Шанхайские драконы" направили в СКА письмо с перечнем официальной атрибутики клуба за 9 минут до начала матча. Действия хоккейного клуба СКА в данном случае соответствуют регламенту", - говорится в сообщении.
Согласно требованиям технического регламента КХЛ, средства поддержки, содержащие слова и выражения на государственных языках республик РФ и стран, клубы которых принимают участие в чемпионате, должны иметь заверенный клубом перевод, а средства поддержки, содержащие слова и выражения на других языках, должны иметь нотариально заверенный перевод.