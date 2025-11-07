В КХЛ объяснили недопуск СКА на игру фанатов с джерси "Шанхайских драконов"

«

"Одна из задач досмотра зрителей перед матчами - недопуск на арену атрибутики, содержащей запрещенные символы, знаки или тексты, в том числе на иностранных языках. У сотрудников, осуществляющих досмотр, не было подтверждения, что имеющаяся у болельщиков "Шанхайских драконов" атрибутика официально реализуется клубом, а перевести тексты из иероглифов самостоятельно они не могли. Чтобы избежать возможного проноса на арену атрибутики с запрещенным содержанием, допуск этих зрителей был приостановлен. "Шанхайские драконы" направили в СКА письмо с перечнем официальной атрибутики клуба за 9 минут до начала матча. Действия хоккейного клуба СКА в данном случае соответствуют регламенту", - говорится в сообщении.