Ищенко заявила, что верит в скорое возвращение россиян на турниры с флагом

САМАРА, 7 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Пятикратная олимпийская чемпионка и 19-кратная чемпионка мира по синхронному плаванию Наталья Ищенко, ныне занимающая пост министра спорта Калининградской области, в разговоре с РИА Новости выразила уверенность в том, что российские спортсмены в скором времени смогут выступать на международных турнирах с флагом и гимном страны.

На прошедшем летом чемпионате мира в Сингапуре российские синхронисты завоевали три золотые, три серебряные и две бронзовые медали. Спортсмены выступали в нейтральном статусе.