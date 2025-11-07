https://ria.ru/20251107/ischenko-2053360716.html
Ищенко заявила, что верит в скорое возвращение россиян на турниры с флагом
Ищенко заявила, что верит в скорое возвращение россиян на турниры с флагом
САМАРА, 7 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Пятикратная олимпийская чемпионка и 19-кратная чемпионка мира по синхронному плаванию Наталья Ищенко, ныне занимающая пост министра спорта Калининградской области, в разговоре с РИА Новости выразила уверенность в том, что российские спортсмены в скором времени смогут выступать на международных турнирах с флагом и гимном страны.
На прошедшем летом чемпионате мира в Сингапуре российские синхронисты завоевали три золотые, три серебряные и две бронзовые медали. Спортсмены выступали в нейтральном статусе.
"Могу сказать, что в Федерации водных видов спорта России в этом плане проводится огромная, просто колоссальная работа. Наши спортсмены уже вернулись на международную арену, очень надеюсь и верю в то, что скоро им вернут флаг и гимн", - сказала Ищенко.