Непомнящий возмутился условиями проживания на Кубке мира по шахматам в Гоа

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий выразил глубокое возмущение бытовыми условиями для шахматистов на Кубке мира, который проходит в Гоа (Индия).

"Хочется выразить свое глубокое возмущение. Условия в гостинице абсолютно не соответствуют статусу турнира. Я играл на многих Кубках мира в разных странах, и нигде таких ужасных условий, как в Индии, я не видел", - заявил Непомнящий на своем YouTube-канале.

"Номер, где толком нет кондиционера, зато есть комары, жара и прочее, - это развлечение не для слабых духом. Чтобы сходить в уборную, нужно выйти на улицу, пройти 20 метров по жаре и влажности. Это такое бодрящее мероприятие", - добавил гроссмейстер.