Непомнящий возмутился условиями проживания на Кубке мира по шахматам в Гоа - РИА Новости, 07.11.2025
13:42 07.11.2025
Непомнящий возмутился условиями проживания на Кубке мира по шахматам в Гоа
Непомнящий возмутился условиями проживания на Кубке мира по шахматам в Гоа - РИА Новости, 07.11.2025
Непомнящий возмутился условиями проживания на Кубке мира по шахматам в Гоа
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий выразил глубокое возмущение бытовыми условиями для шахматистов на Кубке мира, который проходит в Гоа (Индия). РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T13:42:00+03:00
2025-11-07T13:42:00+03:00
шахматы
спорт
ян непомнящий
кубок мира по шахматам
международная федерация шахмат (fide)
/20251105/shakhmaty-2053002607.html
Новости
шахматы, спорт, ян непомнящий, кубок мира по шахматам, международная федерация шахмат (fide)
Шахматы, Спорт, Ян Непомнящий, Кубок мира по шахматам, Международная федерация шахмат (FIDE)
Непомнящий возмутился условиями проживания на Кубке мира по шахматам в Гоа

Ян Непомнящий возмутился бытовыми условиями на Кубке мира по шахматам в Индии

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий выразил глубокое возмущение бытовыми условиями для шахматистов на Кубке мира, который проходит в Гоа (Индия).
Непомнящий, занимающий 19-е место в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE), в среду во втором раунде проиграл индийцу Диптаяну Гхошу и вылетел из турнира.
"Хочется выразить свое глубокое возмущение. Условия в гостинице абсолютно не соответствуют статусу турнира. Я играл на многих Кубках мира в разных странах, и нигде таких ужасных условий, как в Индии, я не видел", - заявил Непомнящий на своем YouTube-канале.
"Номер, где толком нет кондиционера, зато есть комары, жара и прочее, - это развлечение не для слабых духом. Чтобы сходить в уборную, нужно выйти на улицу, пройти 20 метров по жаре и влажности. Это такое бодрящее мероприятие", - добавил гроссмейстер.
Турнир с участием 206 шахматистов и призовым фондом в размере 2 миллионов долларов продлится до 27 ноября. Три лучших участника Кубка мира попадут на турнир претендентов 2026 года.
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Непомнящий не смог выйти в третий раунд Кубка мира по шахматам
5 ноября, 16:44
 
Шахматы
 
 
