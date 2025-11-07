https://ria.ru/20251107/eliseev-2053418097.html
Елисеева переизбрали вице-президентом Международной федерации самбо
Президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев сообщил РИА Новости, что он был переизбран на пост вице-президента Международной федерации самбо. РИА Новости Спорт, 07.11.2025
