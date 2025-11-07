Рейтинг@Mail.ru
Елисеева переизбрали вице-президентом Международной федерации самбо
12:50 07.11.2025
Елисеева переизбрали вице-президентом Международной федерации самбо
Президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев сообщил РИА Новости, что он был переизбран на пост вице-президента Международной федерации самбо. РИА Новости Спорт, 07.11.2025
Елисеева переизбрали вице-президентом Международной федерации самбо

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев сообщил РИА Новости, что он был переизбран на пост вице-президента Международной федерации самбо.
Елисеев в 2021 году был избран первым вице-президентом Международной федерации самбо.
«
"Только что закончились выборы. Меня переизбрали вице-президентом Международной федерации самбо. В дальнейшем у нас большие планы, отдельно проведем пресс-конференцию по этому вопросу", - сказал Елисеев.
Елисееву 62 года, он занимает пост главы Всероссийской федерации самбо с 2002 года.
