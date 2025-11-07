https://ria.ru/20251107/arshavin-2053348128.html
Аршавин призвал ввести в школах по всей стране уроки футбола
Аршавин призвал ввести в школах по всей стране уроки футбола
САМАРА, 7 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин в разговоре с РИА Новости отметил важность таких проектов, как урок футбола и "Футбол в школе", назвав это важным для будущего.
Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" проходит в Самаре
с 5 по 7 ноября. В рамках форума на стадионе "Самара Арена" для детей были организованы мастер-классы с участием известных футболистов. В мероприятии приняли участие Аршавин
, Александр Мостовой
, Денис Глушаков
, Руслан Пименов
, Игорь Семшов
и Владислав Игнатьев
.
"Для футбола подобные проекты - это хорошо. Была же цель вести урок футбола по всей стране, надеюсь, к этому все идет. Вовлечены уже две с половиной тысячи человек, а для будущего футбола чем больше детишек заинтересуется нашим видом спорта, тем лучше. Кто-то из них станет футболистом, чем больше будет игроков, тем выше конкуренция, тем качественнее футболисты будут выходить. Но те же ребята, которые не продолжат профессиональную карьеру, все равно останутся болельщиками футбола", - сказал Аршавин.