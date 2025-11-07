Аршавин призвал ввести в школах по всей стране уроки футбола

"Для футбола подобные проекты - это хорошо. Была же цель вести урок футбола по всей стране, надеюсь, к этому все идет. Вовлечены уже две с половиной тысячи человек, а для будущего футбола чем больше детишек заинтересуется нашим видом спорта, тем лучше. Кто-то из них станет футболистом, чем больше будет игроков, тем выше конкуренция, тем качественнее футболисты будут выходить. Но те же ребята, которые не продолжат профессиональную карьеру, все равно останутся болельщиками футбола", - сказал Аршавин.