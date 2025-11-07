Рейтинг@Mail.ru
Аршавин призвал ввести в школах по всей стране уроки футбола - РИА Новости Спорт, 07.11.2025
Футбол
 
09:23 07.11.2025 (обновлено: 09:25 07.11.2025)
Аршавин призвал ввести в школах по всей стране уроки футбола
Аршавин призвал ввести в школах по всей стране уроки футбола - РИА Новости Спорт, 07.11.2025
Аршавин призвал ввести в школах по всей стране уроки футбола
Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин в разговоре с РИА Новости отметил важность таких проектов, как урок футбола и "Футбол в школе", назвав это важным РИА Новости Спорт, 07.11.2025
футбол
спорт
россия
самара
александр мостовой
руслан пименов
россия
самара
спорт, россия, самара, александр мостовой, руслан пименов
Футбол, Спорт, Россия, Самара, Александр Мостовой, Руслан Пименов
Аршавин призвал ввести в школах по всей стране уроки футбола

Аршавин выразил надежду на то, что в школах по всей стране введут уроки футбола

САМАРА, 7 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин в разговоре с РИА Новости отметил важность таких проектов, как урок футбола и "Футбол в школе", назвав это важным для будущего.
Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" проходит в Самаре с 5 по 7 ноября. В рамках форума на стадионе "Самара Арена" для детей были организованы мастер-классы с участием известных футболистов. В мероприятии приняли участие Аршавин, Александр Мостовой, Денис Глушаков, Руслан Пименов, Игорь Семшов и Владислав Игнатьев.
"Для футбола подобные проекты - это хорошо. Была же цель вести урок футбола по всей стране, надеюсь, к этому все идет. Вовлечены уже две с половиной тысячи человек, а для будущего футбола чем больше детишек заинтересуется нашим видом спорта, тем лучше. Кто-то из них станет футболистом, чем больше будет игроков, тем выше конкуренция, тем качественнее футболисты будут выходить. Но те же ребята, которые не продолжат профессиональную карьеру, все равно останутся болельщиками футбола", - сказал Аршавин.
Президент России Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию физической культуры в Самаре
Путин поручил сделать все детские отборочные турниры бесплатными
6 ноября, 20:09
Путин поручил сделать все детские отборочные турниры бесплатными
6 ноября, 20:09
 
ФутболСпортРоссияСамараАлександр МостовойРуслан Пименов
 
