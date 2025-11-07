Рейтинг@Mail.ru
"Адмирал" в матче КХЛ с "Авангардом" прервал серию поражений из восьми игр - РИА Новости Спорт, 07.11.2025
Хоккей
 
15:08 07.11.2025
"Адмирал" в матче КХЛ с "Авангардом" прервал серию поражений из восьми игр
"Адмирал" в матче КХЛ с "Авангардом" прервал серию поражений из восьми игр
Омский "Авангард" проиграл владивостокскому "Адмиралу" в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 07.11.2025
/20251106/minsk-2053301348.html
спорт, дмитрий завгородний, дамир шарипзянов, адмирал, металлург (магнитогорск), авангард, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Дмитрий Завгородний, Дамир Шарипзянов, Адмирал, Металлург (Магнитогорск), Авангард, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Омский "Авангард" проиграл владивостокскому "Адмиралу" в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в пятницу во Владивостоке, закончилась победой хозяев в овертайме со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 1:0). У победителей шайбы забросили Кайл Олсон (10-я минута) и Дмитрий Завгородний (63). Гол гостей на счету Дамира Шарипзянова (21).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
07 ноября 2025 • начало в 12:30
Закончен в OT
Адмирал
2 : 1
Авангард
09:20 • Kyle Olson
(Даниил Гутик, Георгий Солянников)
62:11 • Дмитрий Завгородний
20:28 • Дамир Шарипзянов
(Майкл Маклеод)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Адмирал" прервал восьмиматчевую серию поражений в чемпионате и с 18 очками идет на десятом месте в таблице Восточной конференции, где "Авангард" (31 очко) занимает третью позицию.
В другом матче лидер Восточной конференции магнитогорский "Металлург" одержал третью победу подряд, на выезде нанеся поражение хабаровскому "Амуру" со счетом 3:1.
Минское "Динамо" продлило победную серию в КХЛ до шести матчей
Хоккей
 
Матч-центр
 
