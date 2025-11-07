https://ria.ru/20251107/admiral-2053458940.html
"Адмирал" в матче КХЛ с "Авангардом" прервал серию поражений из восьми игр
Омский "Авангард" проиграл владивостокскому "Адмиралу" в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 07.11.2025
"Адмирал" в матче КХЛ с "Авангардом" прервал серию поражений из восьми игр
