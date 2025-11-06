ВФЛА предложила поэтапный подход к возвращению России

"World Athletics создала специальный орган, рабочую группу по восстановлению российских главных спортсменов. Целью была разработка рекомендаций для совета, мы с ними встречались не раз по видеоконференцсвязи, представляли наши концепции, и не буду скрывать, что подход у нас прагматичный. Мы понимаем, что немедленного возвращения быть не может, мы предложили поэтапный, пофазовый подход к возвращению спортсменов", - заявил Джорджадзе на сессии "Болеем за наших. Как российский спорт возвращается на мировую арену" в рамках форума "Россия - спортивная держава".

"Прежде всего, это молодежная группа, это наше будущее. Мы практически под угрозой потери целого поколения текущих спортсменов и того, которое идет на смену, очень талантливого. И, возможно, женщин-спортсменов. И вот именно в этой парадигме сейчас мы ведем диалог. Он медленный. Мы предоставили нашу дорожную карту по возвращению, это все было донесено до совета. Поэтому диалог имеется. О сроках не могу вам что-то сказать. В нашем случае наличие диалога и дискуссии - это уже честь и прогресс", - подчеркнул Джорджадзе.