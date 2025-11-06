https://ria.ru/20251106/vfla-2053141995.html
ВФЛА предложила поэтапный подход к возвращению России
ВФЛА предложила поэтапный подход к возвращению России - РИА Новости Спорт, 06.11.2025
ВФЛА предложила поэтапный подход к возвращению России
Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) предложила Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) поэтапный подход к возвращению российских... РИА Новости Спорт, 06.11.2025
спорт
себастьян коу
петр фрадков
всероссийская федерация легкой атлетики (вфла)
всемирная легкоатлетическая ассоциация (world athletics)
ВФЛА предложила поэтапный подход к возвращению России
ВФЛА предложила поэтапный план возвращения россиян на международные соревнования
САМАРА, 6 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) предложила Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) поэтапный подход к возвращению российских спортсменов на международные соревнования, заявил генеральный секретарь организации Александр Джорджадзе.
По его словам, диалог между организациями проходит непублично, президент World Athletics Себастьян Коу
и глава ВФЛА Петр Фрадков
"находятся постоянно в контакте с другими президентами".
«
"World Athletics создала специальный орган, рабочую группу по восстановлению российских главных спортсменов. Целью была разработка рекомендаций для совета, мы с ними встречались не раз по видеоконференцсвязи, представляли наши концепции, и не буду скрывать, что подход у нас прагматичный. Мы понимаем, что немедленного возвращения быть не может, мы предложили поэтапный, пофазовый подход к возвращению спортсменов", - заявил Джорджадзе на сессии "Болеем за наших. Как российский спорт возвращается на мировую арену" в рамках форума "Россия - спортивная держава".
"Прежде всего, это молодежная группа, это наше будущее. Мы практически под угрозой потери целого поколения текущих спортсменов и того, которое идет на смену, очень талантливого. И, возможно, женщин-спортсменов. И вот именно в этой парадигме сейчас мы ведем диалог. Он медленный. Мы предоставили нашу дорожную карту по возвращению, это все было донесено до совета. Поэтому диалог имеется. О сроках не могу вам что-то сказать. В нашем случае наличие диалога и дискуссии - это уже честь и прогресс", - подчеркнул Джорджадзе.
Российские легкоатлеты с 1 марта 2022 года отстранены от турниров под эгидой World Athletics в связи с ситуацией на Украине
. До этого с ноября 2015 года россияне могли выступать в международных соревнованиях только в нейтральном статусе из-за лишения полноценного статуса ВФЛА.