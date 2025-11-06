Валиеву обязали вернуть золото чемпионата Европы. А что насчет денег?

Анна Щербакова официально стала чемпионкой Европы 2022 года вместо Камилы Валиевой. РИА Новости Спорт рассказывает, когда же состоится передача медалей.

Почему затянули?

То, что Щербакова должна получить золото, Александра Трусова – серебро, а бельгийка Луна Хендрикс – бронзу чемпионата Европы-2022, стало известно в день, когда Спортивный арбитражный суд вынес вердикт по допинговому делу Камилы Валиевой . Это произошло 29 января 2024 года. Панель арбитров признала российскую фигуристку виновной в употреблении запрещенного вещества триметазидин и дисквалифицировала ее на четыре года, начиная со дня допингового нарушения – 25 декабря 2021 года, когда она сдала положительную пробу после произвольной программы на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Также суд аннулировал все результаты Валиевой после этой даты.

Почему же тогда Международный союз конькобежцев медлил без малого два года с заявлением о перераспределении медалей европейского первенства? Ответ прост. Процесс по делу Валиевой не был официально завершен, так как сторона Камилы дважды подавала апелляцию в Федеральный суд Швейцарии. Первая была направлена по нескольким поводам – адвокаты пытались настоять, что у CAS не было полномочий на разбирательство, а также жаловались на недостаточный учет статуса "защищенного лица", который был у Валиевой на момент сдачи положительной пробы, и излишнее медийное внимание, также затронувшее ее права. Тот протест Федеральный суд Швейцарии отклонил в октябре прошлого года.

© Иллюстрация РИА Новости . РИА Новости / Григорий Сысоев / Антон Денисов Камила Валиева © Иллюстрация РИА Новости . РИА Новости / Григорий Сысоев / Антон Денисов Камила Валиева

Затем стали известны сенсационные, в целом, сведения о том, что один из экспертов – а именно бывший директор антидопинговой лаборатории в Лозанне Марсьяль Сожи – провел исследование, результаты которого могли подтвердить версию Валиевой о том, что допинг попал в ее организм через десерт, приготовленный дедушкой. В прессу также была "слита" переписка руководителей Всемирного антидопингового агентства, в которой они выражали беспокойство, что это экспертное мнение будет воспринято в суде в пользу российской фигуристки. В итоге CAS об этом исследовании, когда проходили слушания по делу Валиевой, не узнал. Адвокаты Камилы подали в Федеральный суд Швейцарии второй протест – в связи с возможными манипуляциями документами.

Однако и это обращение на прошлой неделе было отклонено. Суд Швейцарии подчеркнул, что эксперт не давал в отчете формального ответа на вопрос, как запрещенное вещество попало в организм Валиевой, и это не означает, что благоприятные для фигуристки выводы были вычеркнуты. Также экс-директор лаборатории Лозанны в любом случае назвал в документе сознательный прием триметазидина за 4-5 дней до допинг-контроля наиболее вероятным сценарием.

Плевок русским в лицо

Таким образом, 30 октября 2025 года дело Валиевой было окончательно закрыто. И поэтому перед ISU не осталось юридических препятствий для того, чтобы официально объявить о перераспределении наград чемпионата Европы 2022 года. Правда, здесь возникает вопрос – почему же тогда результаты командного турнира Олимпийских игр в Пекине с участием Валиевой, проходившего через месяц после того европейского первенства, уже давно пересмотрены? Сборную России, одержавшую тогда победу, скинули на третье место, а на первое и второе вывели, соответственно, американцев и японцев.

Александра Галлямова, Викторию Синицину, Но и на него есть ответ. Очень уж Международному олимпийскому комитету хотелось побыстрее красиво вручить медали активно требовавшим этого в соцсетях и в прессе фигуристам США и более-менее скромно помалкивавшим японцам. Это и было сделано – на специальной церемонии в ходе летней Олимпиады 2024 года в Париже. Юридические формальности МОК явно не волновали – как и не беспокоило, что бронзовые награды, должны быть вручены россиянам. И то, что Анастасию Мишину Никиту Кацалапова и Марка Кондратюка не позвали для торжественного вручения медалей вместе со всеми – по сути, плевок этим фигуристам в лицо, негласное присвоение им Международным олимпийским комитетом статуса спортсменов второго сорта.

Как и когда наши фигуристы получат свои олимпийские награды, МОК до сих пор не сообщает. ISU также не спешит делиться подробностями будущего вручения золота и серебра чемпионата Европы, соответственно, Анне Щербаковой и Александре Трусовой, формально отвечая на запрос "всему свое время". Но и Федерация фигурного катания на коньках России пока не проводила перераспределения наград внутрироссийских соревнований с участием Валиевой. А их, поскольку российской фигуристке на время долгого разбирательства было разрешено выступать в турнирах, довольно много. Если открыть на сайте ФФККР результаты, например, двух чемпионатов России – 2023 и 2024 годов, то фамилия Камилы из них никуда не делась.

Возвращать придется как минимум деньги

Однако Валиева, по правилам антидопингового кодекса уже имеющая право возобновить официальные тренировки, так как до окончания дисквалификации осталось менее двух месяцев, заявляла, что планирует возобновить карьеру. И для этого ей необходимо выполнить решение CAS в полном объеме. А там указано, что это "конфискация любых титулов, наград, медалей, выгод, призов и денег за выступление". С практической точки зрения это значит следующее: ISU и ФФККР должны официально обратиться к Валиевой для того, чтобы она вернула выигранное ей за два с лишним года.

Эти же организации должны предложить механизм возврата наград и призов. Других вариантов нет: решения CAS являются обязательными к исполнению, тем более если Камила собирается дальше выступать. Причем здесь речь больше не о медалях – другим спортсменкам могут просто вручить дубликаты, а о призовых деньгах – это более 10 миллионов рублей.