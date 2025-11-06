Рейтинг@Mail.ru
ISU приступит к перераспределению медалей ЧЕ-2022 в свое время
Фигурное катание
 
20:28 06.11.2025
ISU приступит к перераспределению медалей ЧЕ-2022 в свое время
ISU приступит к перераспределению медалей ЧЕ-2022 в свое время
Международный союз конькобежцев (ISU) приступит к перераспределению медалей чемпионата Европы 2022 года в свое время, заявили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости Спорт, 06.11.2025
2025-11-06T20:28:00+03:00
2025-11-06T20:28:00+03:00
фигурное катание
спорт
камила валиева
анна щербакова
луна хендрикс
швейцария
международный союз конькобежцев (isu)
швейцария
ISU приступит к перераспределению медалей ЧЕ-2022 в свое время

В ISU сообщили, что приступят к перераспределению медалей ЧЕ-2022 в свое время

Камила Валиева
САМАРА, 6 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Международный союз конькобежцев (ISU) приступит к перераспределению медалей чемпионата Европы 2022 года в свое время, заявили РИА Новости в пресс-службе организации.
Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) утвердил лишение россиянки Камилы Валиевой золотой медали чемпионата Европы 2022 года после отклонения Федеральным судом Швейцарии апелляции на решение о дисквалификации спортсменки. Первые два места достались россиянкам Анне Щербаковой и Александре Трусовой, бронза перешла бельгийке Луне Хендрикс.
"ISU приступит к перераспределению медалей в свое время и на данном этапе не имеет дальнейших комментариев", - сообщили в пресс-службе организации.
ISU официально лишил Валиеву золота ЧЕ-2022, победа досталась Щербаковой
6 ноября, 18:00
 
Фигурное катание Спорт Камила Валиева Анна Щербакова Луна Хендрикс Швейцария Международный союз конькобежцев (ISU)
 
