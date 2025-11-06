https://ria.ru/20251106/valieva-2053288647.html
ISU приступит к перераспределению медалей ЧЕ-2022 в свое время
САМАРА, 6 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Международный союз конькобежцев (ISU) приступит к перераспределению медалей чемпионата Европы 2022 года в свое время, заявили РИА Новости в пресс-службе организации.
Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) утвердил лишение россиянки Камилы Валиевой золотой медали чемпионата Европы 2022 года после отклонения Федеральным судом Швейцарии апелляции на решение о дисквалификации спортсменки. Первые два места достались россиянкам Анне Щербаковой и Александре Трусовой, бронза перешла бельгийке Луне Хендрикс.
"ISU приступит к перераспределению медалей в свое время и на данном этапе не имеет дальнейших комментариев", - сообщили в пресс-службе организации.