ISU официально лишил Валиеву золота ЧЕ-2022, победа досталась Щербаковой

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Международный союз конькобежцев (ISU) утвердил лишение россиянки Камилы Валиевой золотой медали чемпионата Европы 2022 года после отклонения Федеральным судом Швейцарии апелляции на решение о дисквалификации спортсменки.

CAS последовательно отклонил апелляции российской и канадской сторон на решение ISU, оставив его в силе. Федеральный суд Швейцарии также отклонил апелляцию на решение CAS о дисквалификации Валиевой. Последняя апелляция спортсменки была зарегистрирована Федеральным судом Швейцарии в декабре 2024 года.