ISU официально лишил Валиеву золота ЧЕ-2022, победа досталась Щербаковой

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Международный союз конькобежцев (ISU) утвердил лишение россиянки Камилы Валиевой золотой медали чемпионата Европы 2022 года после отклонения Федеральным судом Швейцарии апелляции на решение о дисквалификации спортсменки.
30 октября Федеральный суд Швейцарии отклонил ходатайство о пересмотре решения оставить в силе вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о нарушении антидопинговых правил Валиевой.
Валиева окончательно лишилась золотой медали чемпионата Европы. Первые два места достались россиянкам Анне Щербаковой и Александре Трусовой, бронза перешла бельгийке Луне Хендрикс.
CAS 29 января 2024 года дисквалифицировал выигравшую Олимпиаду-2022 в командных соревнованиях Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил, аннулировав ее результаты с 25 декабря 2021 года. Международный союз конькобежцев (ISU) после окончания расследования допингового дела Валиевой перераспределил медали командного турнира Игр в Пекине, присудив золото сборной США, серебро - команде Японии, а россиянам - бронзу.
CAS последовательно отклонил апелляции российской и канадской сторон на решение ISU, оставив его в силе. Федеральный суд Швейцарии также отклонил апелляцию на решение CAS о дисквалификации Валиевой. Последняя апелляция спортсменки была зарегистрирована Федеральным судом Швейцарии в декабре 2024 года.
6 ноября, 17:25