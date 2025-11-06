Рейтинг@Mail.ru
Паолини потерпела третье поражение подряд на итоговом турнире WTA - РИА Новости Спорт, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
18:45 06.11.2025
https://ria.ru/20251106/tennis-2053264532.html
Паолини потерпела третье поражение подряд на итоговом турнире WTA
Паолини потерпела третье поражение подряд на итоговом турнире WTA - РИА Новости Спорт, 06.11.2025
Паолини потерпела третье поражение подряд на итоговом турнире WTA
Итальянская теннисистка Жасмин Паолини проиграла американке Джессике Пегуле в третьем туре группового этапа итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) РИА Новости Спорт, 06.11.2025
2025-11-06T18:45:00+03:00
2025-11-06T18:45:00+03:00
теннис
жасмин паолини
джессика пегула
женская теннисная ассоциация (wta)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053262003_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5c8726f97d7dd53af05467de89a2a0f4.jpg
/20251106/mokrov-2053206281.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053262003_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_e32376b7a54f29db56b2744cf689e9b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
жасмин паолини, джессика пегула, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Жасмин Паолини, Джессика Пегула, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Паолини потерпела третье поражение подряд на итоговом турнире WTA

Паолини проиграла в третий раз подряд на итоговом турнире WTA, уступив Пегуле

© Getty Images / Matthew StockmanЖасмин Паолини
Жасмин Паолини - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© Getty Images / Matthew Stockman
Читать в
Дзен
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Итальянская теннисистка Жасмин Паолини проиграла американке Джессике Пегуле в третьем туре группового этапа итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), призовой фонд которого составляет 15,5 миллиона долларов.
Встреча группы Штеффи Граф завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу американки, которая является пятой ракеткой мира. Паолини - восьмой номер рейтинга WTA. Спортсменки провели на корте 1 час 3 минуты.
Женская теннисная ассоциация (WTA)
WTA Finals, Stefanie Graf Group
06 ноября 2025 • начало в 17:15
Завершен
Джессика Пегула
2 : 06:26:3
Жасмин Паолини
Календарь Турнирная таблица История встреч
Паолини проиграла третий матч из трех и завершила выступление в турнире. Пегула выиграла вторую встречу при одном поражении.
Итоговый турнир WTA с участием восьми теннисисток проходит с 1 по 8 ноября.
Алексей Мокров - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Теннисиста из России отстранили на четыре года
6 ноября, 15:39
 
ТеннисЖасмин ПаолиниДжессика ПегулаЖенская теннисная ассоциация (WTA)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Перерыв
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    2
  • Хоккей
    Перерыв
    Салават Юлаев
    Барыс
    3
    3
  • Футбол
    1-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    0
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала