https://ria.ru/20251106/tennis-2053264532.html
Паолини потерпела третье поражение подряд на итоговом турнире WTA
Паолини потерпела третье поражение подряд на итоговом турнире WTA - РИА Новости Спорт, 06.11.2025
Паолини потерпела третье поражение подряд на итоговом турнире WTA
Итальянская теннисистка Жасмин Паолини проиграла американке Джессике Пегуле в третьем туре группового этапа итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) РИА Новости Спорт, 06.11.2025
2025-11-06T18:45:00+03:00
2025-11-06T18:45:00+03:00
2025-11-06T18:45:00+03:00
теннис
жасмин паолини
джессика пегула
женская теннисная ассоциация (wta)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053262003_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5c8726f97d7dd53af05467de89a2a0f4.jpg
/20251106/mokrov-2053206281.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053262003_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_e32376b7a54f29db56b2744cf689e9b5.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жасмин паолини, джессика пегула, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Жасмин Паолини, Джессика Пегула, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Паолини потерпела третье поражение подряд на итоговом турнире WTA
Паолини проиграла в третий раз подряд на итоговом турнире WTA, уступив Пегуле
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Итальянская теннисистка Жасмин Паолини проиграла американке Джессике Пегуле в третьем туре группового этапа итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), призовой фонд которого составляет 15,5 миллиона долларов.
Встреча группы Штеффи Граф завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу американки, которая является пятой ракеткой мира. Паолини - восьмой номер рейтинга WTA. Спортсменки провели на корте 1 час 3 минуты.
WTA Finals, Stefanie Graf Group
06 ноября 2025 • начало в 17:15
Завершен
Паолини проиграла третий матч из трех и завершила выступление в турнире. Пегула выиграла вторую встречу при одном поражении.
Итоговый турнир WTA с участием восьми теннисисток проходит с 1 по 8 ноября.