Паолини потерпела третье поражение подряд на итоговом турнире WTA

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Итальянская теннисистка Жасмин Паолини проиграла американке Джессике Пегуле в третьем туре группового этапа итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), призовой фонд которого составляет 15,5 миллиона долларов.

Встреча группы Штеффи Граф завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу американки, которая является пятой ракеткой мира. Паолини - восьмой номер рейтинга WTA. Спортсменки провели на корте 1 час 3 минуты.

Паолини проиграла третий матч из трех и завершила выступление в турнире. Пегула выиграла вторую встречу при одном поражении.