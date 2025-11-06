Рейтинг@Mail.ru
Алькарас сыграет в одной группе с Джоковичем на турнире АТР - РИА Новости Спорт, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
15:24 06.11.2025 (обновлено: 15:31 06.11.2025)
https://ria.ru/20251106/tennis-2053201464.html
Алькарас сыграет в одной группе с Джоковичем на турнире АТР
Алькарас сыграет в одной группе с Джоковичем на турнире АТР - РИА Новости Спорт, 06.11.2025
Алькарас сыграет в одной группе с Джоковичем на турнире АТР
Стал известен состав групп итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который пройдет в итальянском Турине. РИА Новости Спорт, 06.11.2025
2025-11-06T15:24:00+03:00
2025-11-06T15:31:00+03:00
теннис
спорт
новак джокович
карлос алькарас
атр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/12/2017728386_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_1d5d1c6e4d4603c59d49168656f5b74e.jpg
/20251027/medvedev--2050819201.html
атр
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/12/2017728386_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_96d38eb87e3ad2f2653afa624bb15640.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, новак джокович, карлос алькарас, атр
Теннис, Спорт, Новак Джокович, Карлос Алькарас, АТР
Алькарас сыграет в одной группе с Джоковичем на турнире АТР

Алькарас сыграет в одной группе с Джоковичем на итоговом турнире АТР

© Соцсети спортсменаКарлос Алькарас
Карлос Алькарас - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© Соцсети спортсмена
Карлос Алькарас. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Стал известен состав групп итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который пройдет в итальянском Турине.
В группу Джимми Коннорса вошли испанец Карлос Алькарас (1-й номер посева), серб Новак Джокович (4), американец Тейлор Фриц (5) и австралиец Алекс де Минаур (7).
В группе Бьорна Борга сыграют первая ракетка мира итальянец Янник Синнер (2), немец Александр Зверев (3) и американец Бен Шелтон (6). Последний участник определится позднее, им станет либо канадец Феликс Оже-Альяссим (8), либо итальянец Лоренцо Музетти (9).
Соревнования пройдут 9-16 ноября. Призовой фонд составит 15,5 миллиона долларов.
Даниил Медведев - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Медведев обошел Хачанова в рейтинге АТР
27 октября, 08:48
 
ТеннисСпортНовак ДжоковичКарлос АлькарасАТР
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Перерыв
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    2
  • Хоккей
    Перерыв
    Салават Юлаев
    Барыс
    3
    3
  • Футбол
    1-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    0
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала