https://ria.ru/20251106/tarpischev-2053129658.html
Тарпищев рассказал о проблемах теннисистки Андреевой
Тарпищев рассказал о проблемах теннисистки Андреевой - РИА Новости Спорт, 06.11.2025
Тарпищев рассказал о проблемах теннисистки Андреевой
Российская теннисистка Мирра Андреева столкнулась с проблемами из-за повышения в рейтинге и роста нагрузок, но к весне она придет в норму, заявил РИА Новости... РИА Новости Спорт, 06.11.2025
2025-11-06T09:43:00+03:00
2025-11-06T09:43:00+03:00
2025-11-06T09:43:00+03:00
теннис
федерация тенниса россии (фтр)
женская теннисная ассоциация (wta)
мирра андреева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950872003_0:38:1080:646_1920x0_80_0_0_013c8f2db08e2b441b446cc2ecb759f4.jpg
/20251106/tennisisty-2053127525.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950872003_85:0:996:683_1920x0_80_0_0_df6e1d01d9544cee4263b7a20ea85524.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федерация тенниса россии (фтр), женская теннисная ассоциация (wta), мирра андреева
Теннис, Федерация тенниса России (ФТР), Женская теннисная ассоциация (WTA), Мирра Андреева
Тарпищев рассказал о проблемах теннисистки Андреевой
Тарпищев считает, что Мирра Андреева придет в норму к весне
САМАРА, 6 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Российская теннисистка Мирра Андреева столкнулась с проблемами из-за повышения в рейтинге и роста нагрузок, но к весне она придет в норму, заявил РИА Новости президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в кулуарах "Россия - спортивная держава".
В 2025 году Андреева
стала победительницей двух турниров Женской теннисной ассоциации (WTA)
. В июне она поднялась на рекордную для себя пятую строчку рейтинга, но в конце сезона опустилась на девятое место.
"Дело в том, что молодые игроки часто сталкиваются с двумя проблемами. Когда они поднимаются в рейтинге, им легче играть - их никто особо не ждет. А вот когда входят в десятку, появляется обязанность побеждать тех, кто ниже в рейтинге. Это уже другой психологический уровень. Плюс сильно возрастают нагрузки - несоизмеримо больше, чем раньше. Поэтому в какой-то момент они просто не справляются", - сказал Тарпищев
.
"В теннисе сложно планировать: календарь плотный, турниров много, а как далеко ты пройдешь - неизвестно. Но играть все равно приходится. Из-за этого и возникает перегрузка. Думаю, к весне этот период закончится, и все должно прийти в норму", - добавил функционер.