Рейтинг@Mail.ru
Тарпищев рассказал о проблемах теннисистки Андреевой - РИА Новости Спорт, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
09:43 06.11.2025
https://ria.ru/20251106/tarpischev-2053129658.html
Тарпищев рассказал о проблемах теннисистки Андреевой
Тарпищев рассказал о проблемах теннисистки Андреевой - РИА Новости Спорт, 06.11.2025
Тарпищев рассказал о проблемах теннисистки Андреевой
Российская теннисистка Мирра Андреева столкнулась с проблемами из-за повышения в рейтинге и роста нагрузок, но к весне она придет в норму, заявил РИА Новости... РИА Новости Спорт, 06.11.2025
2025-11-06T09:43:00+03:00
2025-11-06T09:43:00+03:00
теннис
федерация тенниса россии (фтр)
женская теннисная ассоциация (wta)
мирра андреева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950872003_0:38:1080:646_1920x0_80_0_0_013c8f2db08e2b441b446cc2ecb759f4.jpg
/20251106/tennisisty-2053127525.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950872003_85:0:996:683_1920x0_80_0_0_df6e1d01d9544cee4263b7a20ea85524.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
федерация тенниса россии (фтр), женская теннисная ассоциация (wta), мирра андреева
Теннис, Федерация тенниса России (ФТР), Женская теннисная ассоциация (WTA), Мирра Андреева
Тарпищев рассказал о проблемах теннисистки Андреевой

Тарпищев считает, что Мирра Андреева придет в норму к весне

© Фото : Социальные сети Мирры АндреевойМирра Андреева
Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© Фото : Социальные сети Мирры Андреевой
Мирра Андреева. Архивное фото
Читать в
Дзен
САМАРА, 6 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Российская теннисистка Мирра Андреева столкнулась с проблемами из-за повышения в рейтинге и роста нагрузок, но к весне она придет в норму, заявил РИА Новости президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в кулуарах "Россия - спортивная держава".
В 2025 году Андреева стала победительницей двух турниров Женской теннисной ассоциации (WTA). В июне она поднялась на рекордную для себя пятую строчку рейтинга, но в конце сезона опустилась на девятое место.
"Дело в том, что молодые игроки часто сталкиваются с двумя проблемами. Когда они поднимаются в рейтинге, им легче играть - их никто особо не ждет. А вот когда входят в десятку, появляется обязанность побеждать тех, кто ниже в рейтинге. Это уже другой психологический уровень. Плюс сильно возрастают нагрузки - несоизмеримо больше, чем раньше. Поэтому в какой-то момент они просто не справляются", - сказал Тарпищев.
"В теннисе сложно планировать: календарь плотный, турниров много, а как далеко ты пройдешь - неизвестно. Но играть все равно приходится. Из-за этого и возникает перегрузка. Думаю, к весне этот период закончится, и все должно прийти в норму", - добавил функционер.
Шамиль Тарпищев - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Тарпищев рассказал о результатах российских теннисистов в 2025 году
6 ноября, 09:27
 
ТеннисФедерация тенниса России (ФТР)Женская теннисная ассоциация (WTA)Мирра Андреева
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Перерыв
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    2
  • Хоккей
    Перерыв
    Салават Юлаев
    Барыс
    3
    3
  • Футбол
    1-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    0
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала