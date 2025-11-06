Тарпищев рассказал о проблемах теннисистки Андреевой

САМАРА, 6 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Российская теннисистка Мирра Андреева столкнулась с проблемами из-за повышения в рейтинге и роста нагрузок, но к весне она придет в норму, заявил РИА Новости президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в кулуарах "Россия - спортивная держава".

"В теннисе сложно планировать: календарь плотный, турниров много, а как далеко ты пройдешь - неизвестно. Но играть все равно приходится. Из-за этого и возникает перегрузка. Думаю, к весне этот период закончится, и все должно прийти в норму", - добавил функционер.