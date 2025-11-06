Рейтинг@Mail.ru
Президент федерации киберспорта оценил перспективы России
10:29 06.11.2025
Президент федерации киберспорта оценил перспективы России
экономика
россия
владимир путин
брикс
киберспорт
россия
экономика, россия, владимир путин, брикс, киберспорт
Экономика, Россия, Владимир Путин, БРИКС, киберспорт
САМАРА, 6 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит заявил РИА Новости, что несвоевременно вкладывать большие деньги в киберспорт, и отметил, что РФ сможет удержать лидирующие позиции и без этого.
Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" проходит в Самаре с 5 по 7 ноября.
"Мы со своей стороны работаем, проводим большое количество международных соревнований. У нас уже состоялись чемпионат стран БРИКС, международные студенческие соревнования, по поручению президента Владимира Путина готовим соревнования на Дальнем Востоке. Поэтому Россия всегда являлась и остается лидером. В то же время вкладывать очень большие финансы в развитие киберспорта, мне кажется, сейчас несвоевременно. Полагаю, что мы лидерские позиции и так удержим", - сказал Смит в кулуарах форума.
"Интерес к российскому киберспорту есть везде. Начиная с того, что российских спортсменов с удовольствием берут в топ-клубы всего мира, заканчивая тем, что в Россию на соревнования люди приезжают с удовольствием. Наши турниры никогда не отличались большими призовыми фондами, и тем не менее, большинство стран к нам приезжают. Это и Европа, и Азия, и Африка, и Южная Америка", - добавил функционер.
