Президент федерации киберспорта оценил перспективы России

«

"Мы со своей стороны работаем, проводим большое количество международных соревнований. У нас уже состоялись чемпионат стран БРИКС, международные студенческие соревнования, по поручению президента Владимира Путина готовим соревнования на Дальнем Востоке. Поэтому Россия всегда являлась и остается лидером. В то же время вкладывать очень большие финансы в развитие киберспорта, мне кажется, сейчас несвоевременно. Полагаю, что мы лидерские позиции и так удержим", - сказал Смит в кулуарах форума.