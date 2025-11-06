https://ria.ru/20251106/shishkarev-2053246419.html
ФГР поднимет вопрос возвращения российских гандболистов на конгрессе IHF
ФГР поднимет вопрос возвращения российских гандболистов на конгрессе IHF - РИА Новости Спорт, 06.11.2025
ФГР поднимет вопрос возвращения российских гандболистов на конгрессе IHF
Председатель высшего совета Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев заявил, что намерен вынести на голосование вопрос возвращения сборных России и... РИА Новости Спорт, 06.11.2025
2025-11-06T17:43:00+03:00
2025-11-06T17:43:00+03:00
2025-11-06T17:43:00+03:00
спорт
гандбол
сергей шишкарев
международная федерация гандбола (ihf)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970843630_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f770158308f44218c8cdf3afdc8eb0f6.jpg
/20251105/degtyarev-2052963642.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970843630_95:0:2826:2048_1920x0_80_0_0_4b815a594e0af21e8285e74c7bf7cae6.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, гандбол, сергей шишкарев, международная федерация гандбола (ihf)
Спорт, Гандбол, Сергей Шишкарев, Международная федерация гандбола (IHF)
ФГР поднимет вопрос возвращения российских гандболистов на конгрессе IHF
Шишкарев: ФГР поднимет вопрос возвращения наших гандболистов на конгрессе IHF
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Председатель высшего совета Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев заявил, что намерен вынести на голосование вопрос возвращения сборных России и Белоруссии на международные турниры на ближайшем конгрессе Международной федерации гандбола (IHF).
Конгресс IHF пройдет в Каире (Египет) с 19 по 22 декабря. Шишкарев сообщил, что обсудил эту инициативу с министром спорта и главой Олимпийского комитета России (ОКР) Михаилом Дегтяревым.
«
"Я рассказал о предстоящем конгрессе IHF, на котором я намерен вынести для голосования всем международным гандбольным сообществом вопрос о возвращении сборных России и Белоруссии. Естественно, мы будем делать это вместе с нашими белорусскими друзьями. На международной арене настало время, как говорится, показать свои истинные лица. Многие европейские руководители федераций неформально общаются крайне по-дружески, в то время как представители Латинской Америки, Азии и Африки поддерживают нас открыто и последовательно", - написал Шишкарев в Telegram-канале.
В июле Шишкарев заявил РИА Новости, что ФГР получила письмо от IHF о переговорах с Международным олимпийским комитетом (МОК) по допуску российских и белорусских команд к соревнованиям, а также отметил, что национальные сборные готовы в любой момент вернуться на международную арену.
В марте 2022 года Европейская федерация гандбола (EHF) и IHF отстранили российские и белорусские сборные и клубы от участия в международных турнирах на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.