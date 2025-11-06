Рейтинг@Mail.ru
ФГР поднимет вопрос возвращения российских гандболистов на конгрессе IHF
17:43 06.11.2025
ФГР поднимет вопрос возвращения российских гандболистов на конгрессе IHF
ФГР поднимет вопрос возвращения российских гандболистов на конгрессе IHF

Шишкарев: ФГР поднимет вопрос возвращения наших гандболистов на конгрессе IHF

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Председатель высшего совета Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев заявил, что намерен вынести на голосование вопрос возвращения сборных России и Белоруссии на международные турниры на ближайшем конгрессе Международной федерации гандбола (IHF).
Конгресс IHF пройдет в Каире (Египет) с 19 по 22 декабря. Шишкарев сообщил, что обсудил эту инициативу с министром спорта и главой Олимпийского комитета России (ОКР) Михаилом Дегтяревым.
«
"Я рассказал о предстоящем конгрессе IHF, на котором я намерен вынести для голосования всем международным гандбольным сообществом вопрос о возвращении сборных России и Белоруссии. Естественно, мы будем делать это вместе с нашими белорусскими друзьями. На международной арене настало время, как говорится, показать свои истинные лица. Многие европейские руководители федераций неформально общаются крайне по-дружески, в то время как представители Латинской Америки, Азии и Африки поддерживают нас открыто и последовательно", - написал Шишкарев в Telegram-канале.
В июле Шишкарев заявил РИА Новости, что ФГР получила письмо от IHF о переговорах с Международным олимпийским комитетом (МОК) по допуску российских и белорусских команд к соревнованиям, а также отметил, что национальные сборные готовы в любой момент вернуться на международную арену.
В марте 2022 года Европейская федерация гандбола (EHF) и IHF отстранили российские и белорусские сборные и клубы от участия в международных турнирах на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.
Дегтярев осудил МОК за двойные стандарты в отношении России
5 ноября, 13:52
5 ноября, 13:52
 
Спорт Гандбол Сергей Шишкарев Международная федерация гандбола (IHF)
 
