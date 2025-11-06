Рейтинг@Mail.ru
РУСАДА уделит особое внимание зимним видам спорта, заявила глава агентства - РИА Новости Спорт, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:05 06.11.2025
https://ria.ru/20251106/rusada-2053123810.html
РУСАДА уделит особое внимание зимним видам спорта, заявила глава агентства
РУСАДА уделит особое внимание зимним видам спорта, заявила глава агентства - РИА Новости Спорт, 06.11.2025
РУСАДА уделит особое внимание зимним видам спорта, заявила глава агентства
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила РИА Новости, что перед Олимпийскими играми 2026 года организация... РИА Новости Спорт, 06.11.2025
2025-11-06T09:05:00+03:00
2025-11-06T09:05:00+03:00
спорт
милан
кортина-д'ампеццо
вероника логинова (русада)
аделия петросян
русада
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956832694_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_11fe1da99cc248c40bcde4e13580f62f.jpg
/20251106/rusada-2053123497.html
милан
кортина-д'ампеццо
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956832694_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_25c74fef107057117c7d4989ee53ed7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, милан, кортина-д'ампеццо, вероника логинова (русада), аделия петросян, русада
Спорт, Милан, Кортина-д'Ампеццо, Вероника Логинова (РУСАДА), Аделия Петросян, РУСАДА
РУСАДА уделит особое внимание зимним видам спорта, заявила глава агентства

Логинова: перед Олимпиадой РУСАДА уделит особое внимание зимним видам спорта

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСотрудник в Национальной антидопинговой лаборатории
Сотрудник в Национальной антидопинговой лаборатории - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Сотрудник в Национальной антидопинговой лаборатории. Архивное фото
Читать в
Дзен
САМАРА, 6 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила РИА Новости, что перед Олимпийскими играми 2026 года организация уделит особое внимание тестированию тех российских спортсменов, которые выступают в зимних видах спорта.
На Олимпиаду в Милане отобрались ски-альпинист Никита Филиппов, фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник. Также до олимпийского отбора допущены с рядом ограничений представители конькобежного спорта и шорт-трека.
"Безусловно, при составлении плана графика тестирований мы учитываем наличие предстоящих соревнований. Конечно, особое внимание будет уделяться зимним видам спорта", - сказала Логинова в кулуарах форума "Россия - спортивная держава".
Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Андрей Парфенов - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Чемпиона России по лыжным гонкам Парфенова отстранили за мельдоний
6 ноября, 09:02
 
СпортМиланКортина-д'АмпеццоВероника Логинова (РУСАДА)Аделия ПетросянРУСАДА
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Перерыв
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    2
  • Хоккей
    Перерыв
    Салават Юлаев
    Барыс
    3
    3
  • Футбол
    1-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    0
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала