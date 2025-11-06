Рейтинг@Mail.ru
Глава ПКР Рожков назвал главных противников допуска России - РИА Новости Спорт, 06.11.2025
09:01 06.11.2025
Глава ПКР Рожков назвал главных противников допуска России
Глава ПКР Рожков назвал главных противников допуска России
паралимпийский комитет россии (пкр)
паралимпийские игры
международный паралимпийский комитет (мпк, ipc)
паралимпийский комитет россии (пкр), паралимпийские игры, международный паралимпийский комитет (мпк, ipc)
Паралимпийский комитет России (ПКР), Паралимпийские игры, Международный паралимпийский комитет (МПК, IPC)
Глава ПКР Рожков назвал главных противников допуска России

Рожков: скандинавские страны являются главными противниками допуска России

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент Паралимпийского комитета России Павел Рожков
Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
САМАРА, 6 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил РИА Новости, что скандинавские страны выступают главными противниками допуска российских спортсменов на международные турниры.
Международный паралимпийский комитет (IPC) 23 октября объявил, что получил подтверждение от каждой из четырех международных федераций, чьи виды спорта входят в программу Паралимпийских игр, что ни один спортсмен из России и Белоруссии, вероятно, не сможет отобраться на Паралимпиаду 2026 года. При этом в конце сентября на генассамблее IPC члены организации проголосовали за восстановление полноценного статуса ПКР, вернув российским паралимпийцам право участвовать в соревнованиях с флагом, гимном и другими национальными атрибутами.
«
"Все то, что касается наших олимпийцев, в полной мере касается и паралимпийцев, - ответил Рожков на вопрос, ставили ли ультиматумы скандинавские страны в вопросе допуска российских спортсменов, как это было на совете Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). - К сожалению, нас не приглашают на заседания исполкомов FIS и IBU (Международного союза биатлонистов), но, по информации, которая у нас есть, прежде всего скандинавские страны выступают против нашего допуска", - сказал Рожков.
Паралимпийский комитет России (ПКР)Паралимпийские игрыМеждународный паралимпийский комитет (МПК, IPC)
 
