Глава ПКР Рожков назвал главных противников допуска России

"Все то, что касается наших олимпийцев, в полной мере касается и паралимпийцев, - ответил Рожков на вопрос, ставили ли ультиматумы скандинавские страны в вопросе допуска российских спортсменов, как это было на совете Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). - К сожалению, нас не приглашают на заседания исполкомов FIS и IBU (Международного союза биатлонистов), но, по информации, которая у нас есть, прежде всего скандинавские страны выступают против нашего допуска", - сказал Рожков.