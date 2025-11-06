Рейтинг@Mail.ru
Путин поблагодарил партнеров России, вернувших права ПКР - РИА Новости Спорт, 16.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:41 06.11.2025 (обновлено: 23:49 16.11.2025)
https://ria.ru/20251106/putin-2053245547.html
Путин поблагодарил партнеров России, вернувших права ПКР
Путин поблагодарил партнеров России, вернувших права ПКР - РИА Новости Спорт, 16.11.2025
Путин поблагодарил партнеров России, вернувших права ПКР
Президент России Владимир Путин поблагодарил партнеров РФ, принявших решение о восстановлении прав Паралимпийского комитета России. РИА Новости Спорт, 16.11.2025
2025-11-06T17:41:00+03:00
2025-11-16T23:49:00+03:00
россия
владимир путин
паралимпийский комитет россии (пкр)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050115041_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_87ddec2d2be2e33ef08d0c072937c36f.jpg
/20251106/rozhkov-2053123357.html
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050115041_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_395e53033146381ad3078c92b76c2383.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
россия, владимир путин, паралимпийский комитет россии (пкр)
Россия, Владимир Путин, Паралимпийский комитет России (ПКР)
Путин поблагодарил партнеров России, вернувших права ПКР

Путин поблагодарил партнеров за восстановление прав Паралимпийского комитета РФ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать в
Дзен
САМАРА, 6 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил партнеров РФ, принявших решение о восстановлении прав Паралимпийского комитета России.
«
"В этой связи хотел бы поблагодарить наших партнеров, тех, кто принял решение совсем недавно, взвешенное и справедливое решение о восстановлении прав Паралимпийского комитета России", - сказал Путин во время выступления на международном спортивном форуме "Россия - спортивная держава".
Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Глава ПКР Рожков назвал главных противников допуска России
6 ноября, 09:01
 
РоссияВладимир ПутинПаралимпийский комитет России (ПКР)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Перерыв
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    2
  • Хоккей
    Перерыв
    Салават Юлаев
    Барыс
    3
    3
  • Футбол
    1-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    0
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала