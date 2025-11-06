https://ria.ru/20251106/putin-2053244396.html
Владимир Путин прибыл на форум "Россия — спортивная держава" в Самаре, где выступил против политизирования спорта. РИА Новости Спорт, 06.11.2025
Путин на пленарном заседании форума "Россия – спортивная держава"
Путин на пленарном заседании форума "Россия – спортивная держава"
Путин посетил физкультурно-оздоровительный комплекс "Орбита"
Путин посетил физкультурно-оздоровительный комплекс "Орбита"
Путин на тренировке по фигурному катанию в "Орбите"
Путин на тренировке по фигурному катанию в "Орбите"
Путину представили новые спортивные объекты в регионах
Владимиру Путину по видеосвязи представляют новые спортивные объекты, открываемые в регионах России. Среди них: тренировочный центр спортивной подготовки сборных команд «Крымский» в Алуште, Центр волейбола в Улан-Удэ, Дворец единоборств в Ижевске, Центр развития футбола в Казани, Академия настольного тенниса в Оренбурге.
Политике не место в спорте, заявил Путин
Путин заявил, что спорт не должен становиться заложником политических конфликтов
САМАРА, 6 ноя — РИА Новости. Владимир Путин прибыл на форум "Россия — спортивная держава" в Самаре, где выступил против политизирования спорта.
"Спорт, культурное и гуманитарное сотрудничество не должны становиться заложниками тех или иных конфликтов и геополитических противоречий", — сказал он.
Россия
в соревнованиях руководствуется только спортивными принципами и выступает за взаимодействие стран и народов на основе равноправия и соблюдения интересов друг друга, подчеркнул российский лидер. При этом справиться со многими вызовами современного мира можно только вместе, а спорт призван объединять людей и наводить мосты между народами:
«
"В этом заключена и высокая миссия, один из основных смыслов деятельности международных спортивных организаций".
Владимир Путин
президент России
Доступ атлетов к международным турнирам должен быть равным, обоснован их спортивными заслугами, а политике в спорте не место, убежден президент. Он поблагодарил тех партнеров России, которые приняли решение о восстановлении прав национального Паралимпийского комитета.
Россия учитывает важность спорта в своих национальных целях развития, отметил глава государства.
«
Спорт и физкультура — всегда путь к успеху.
Владимир Путин
президент России
Основное внимание при этом уделяется развитию инфраструктуры, доступной для представителей всех возрастов и групп здоровья: строятся стадионы и спорткомплексы для ежедневных занятий в школах, вузах, парках, дворах. Путин
заверил, что власти продолжат уделять особое внимание вовлечению в спорт детей и подростков.
"Ценности и ориентиры, заложенные в человека в юном возрасте, зачастую определяют всю его взрослую жизнь", — пояснил президент.
Долю детей в России, систематически занимающихся спортом, он оценил в более чем 93 процента.
Путин прилетел в Самару в четверг. Он посетил физкультурно-оздоровительный комплекс "Орбита", где осмотрел баскетбольную площадку и каток, а также пообщался с юными фигуристами.
Затем Путин по видеосвязи принял участие в открытии новых спортивных объектов в различных регионах, среди них:
- тренировочный центр подготовки сборных команд России "Крымский", расположенный в Алуште;
- волейбольный центр в Улан-Удэ;
- дворец единоборств в Ижевске;
- Академия настольного тенниса в Оренбурге;
- Центр развития футбола в Казани;
- спортивно-концертный комплекс "Дворец спорта имени Владимира Высоцкого" в Самаре.
Позднее президент провел заседание Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта.
Международный спортивный форум "Россия — спортивная держава" проходит в Самаре с 5 по 7 ноября.