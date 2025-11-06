Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании XIII Международного спортивного форума "Россия – спортивная держава" в Самаре

Политике не место в спорте, заявил Путин

САМАРА, 6 ноя — РИА Новости. Владимир Путин прибыл на форум "Россия — спортивная держава" в Самаре, где выступил против политизирования спорта.

"Спорт, культурное и гуманитарное сотрудничество не должны становиться заложниками тех или иных конфликтов и геополитических противоречий", — сказал он.

Россия в соревнованиях руководствуется только спортивными принципами и выступает за взаимодействие стран и народов на основе равноправия и соблюдения интересов друг друга, подчеркнул российский лидер. При этом справиться со многими вызовами современного мира можно только вместе, а спорт призван объединять людей и наводить мосты между народами:

« "В этом заключена и высокая миссия, один из основных смыслов деятельности международных спортивных организаций". Владимир Путин президент России президент России

Доступ атлетов к международным турнирам должен быть равным, обоснован их спортивными заслугами, а политике в спорте не место, убежден президент. Он поблагодарил тех партнеров России, которые приняли решение о восстановлении прав национального Паралимпийского комитета.

Россия учитывает важность спорта в своих национальных целях развития, отметил глава государства.

« Спорт и физкультура — всегда путь к успеху. Владимир Путин президент России президент России

Основное внимание при этом уделяется развитию инфраструктуры, доступной для представителей всех возрастов и групп здоровья: строятся стадионы и спорткомплексы для ежедневных занятий в школах, вузах, парках, дворах. Путин заверил, что власти продолжат уделять особое внимание вовлечению в спорт детей и подростков.

"Ценности и ориентиры, заложенные в человека в юном возрасте, зачастую определяют всю его взрослую жизнь", — пояснил президент.

Долю детей в России, систематически занимающихся спортом, он оценил в более чем 93 процента.

Путин прилетел в Самару в четверг. Он посетил физкультурно-оздоровительный комплекс "Орбита", где осмотрел баскетбольную площадку и каток, а также пообщался с юными фигуристами.

Затем Путин по видеосвязи принял участие в открытии новых спортивных объектов в различных регионах, среди них:

тренировочный центр подготовки сборных команд России "Крымский", расположенный в Алуште;

волейбольный центр в Улан-Удэ;

дворец единоборств в Ижевске;

Академия настольного тенниса в Оренбурге;

Центр развития футбола в Казани;

спортивно-концертный комплекс "Дворец спорта имени Владимира Высоцкого" в Самаре.

Позднее президент провел заседание Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта.