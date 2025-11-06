Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал новую Академию настольного тенниса в Оренбурге замечательной - РИА Новости Спорт, 16.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
17:35 06.11.2025 (обновлено: 23:50 16.11.2025)
https://ria.ru/20251106/putin-2053242741.html
Путин назвал новую Академию настольного тенниса в Оренбурге замечательной
Путин назвал новую Академию настольного тенниса в Оренбурге замечательной - РИА Новости Спорт, 16.11.2025
Путин назвал новую Академию настольного тенниса в Оренбурге замечательной
Президент РФ Владимир Путин назвал замечательной новую Академию настольного тенниса в Оренбурге. РИА Новости Спорт, 16.11.2025
2025-11-06T17:35:00+03:00
2025-11-16T23:50:00+03:00
теннис
спорт
россия
оренбург
оренбургская область
владимир путин
алексей миллер
евгений солнцев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053240274_0:153:3318:2019_1920x0_80_0_0_b17b7ed12f9d571d6106e8b41bddcc58.jpg
/20251106/putin-2053225223.html
россия
оренбург
оренбургская область
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053240274_669:61:3318:2048_1920x0_80_0_0_9d6c9a9ec9f1162e318e05ddabd7811a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, оренбург, оренбургская область, владимир путин, алексей миллер, евгений солнцев, газпром
Теннис, Спорт, Россия, Оренбург, Оренбургская область, Владимир Путин, Алексей Миллер, Евгений Солнцев, Газпром
Путин назвал новую Академию настольного тенниса в Оренбурге замечательной

Путин принял участие в открытии новой Академии настольного тенниса в Оренбурге

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин в физкультурно-оздоровительном комплексе "Орбита" в Самаре на презентации в режиме видеоконференции новых спортивных объектов
Президент России Владимир Путин в физкультурно-оздоровительном комплексе Орбита в Самаре на презентации в режиме видеоконференции новых спортивных объектов - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин в физкультурно-оздоровительном комплексе "Орбита" в Самаре на презентации в режиме видеоконференции новых спортивных объектов
Читать в
Дзен
САМАРА, 6 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал замечательной новую Академию настольного тенниса в Оренбурге.
В Оренбурге открылась Академия настольного тенниса (спортивный интернат для одаренных детей), реализованная в рамках проекта "Газпром - детям". Объект представил председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер. В церемонии принял участие губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.
«
"Рассчитываю на то, что местные власти будут содержать этот замечательный объект в надлежащем виде", - сказал российский лидер на презентации новых спортивных объектов, введенных в эксплуатацию в 2025 году.
Кроме того, на открытии Академии был разыгран первый мяч учениками спортивного учреждения Иваном Ворониным и Тимуром Файзуллиным.
В четверг Путин в Самаре участвует в открытии новых спортивных объектов в России в режиме видеоконференцсвязи. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин в ходе поездки также выступит на форуме "Россия - спортивная держава" и проведет заседание Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта.
Путину представили новые спортивные объекты в регионах - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Путин принял участие в открытии новых спортивных объектов в режиме ВКС
6 ноября, 16:43
 
ТеннисСпортРоссияОренбургОренбургская областьВладимир ПутинАлексей МиллерЕвгений СолнцевГазпром
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Перерыв
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    2
  • Хоккей
    Перерыв
    Салават Юлаев
    Барыс
    3
    3
  • Футбол
    1-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    0
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала