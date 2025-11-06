Путин поблагодарил "Газпром" и Миллера за строительство спортобъектов

«

"Спасибо большое вам, потому что при вашем личном участии, при вашей личной поддержке эта программа ("Газпром - детям" - ред.) развивается. Ну и передайте, пожалуйста, слова благодарности всей вашей команде, которая по вашему поручению работает столько лет и работает очень успешно. Спасибо большое", - сказал Путин в ходе презентации новых спортивных объектов введенных в эксплуатацию в 2025 году, обращаясь к Миллеру.