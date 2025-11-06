Рейтинг@Mail.ru
17:30 06.11.2025 (обновлено: 17:33 06.11.2025)
Путин поблагодарил "Газпром" и Миллера за строительство спортобъектов
Путин поблагодарил "Газпром" и Миллера за строительство спортобъектов

Путин поблагодарил "Газпром" и Миллера за работу по строительству спортобъектов

САМАРА, 6 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил "Газпром" и лично председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера за работу по строительству спортивных объектов в РФ
"Спасибо большое вам, потому что при вашем личном участии, при вашей личной поддержке эта программа ("Газпром - детям" - ред.) развивается. Ну и передайте, пожалуйста, слова благодарности всей вашей команде, которая по вашему поручению работает столько лет и работает очень успешно. Спасибо большое", - сказал Путин в ходе презентации новых спортивных объектов введенных в эксплуатацию в 2025 году, обращаясь к Миллеру.
Путин приехал на форум "Россия - спортивная держава" в Самаре
6 ноября, 17:29
 
