Путин принял участие в открытии новых спортивных объектов в режиме ВКС

САМАРА, 6 ноя — РИА Новости. Владимир Путин прилетел в Самару, где в режиме видео-конференц-связи принял участие в открытии новых спортивных объектов, передает корреспондент РИА Новости.

Сначала президент посетил спортивный комплекс "Орбита".

Там он осмотрел баскетбольную площадку и каток, где пообщался с юными фигуристами.

Затем Путин принял участие в открытии новых спортивных объектов в различных регионах, среди них:

тренировочный центр подготовки сборных команд России "Крымский", расположенный в Алуште;

волейбольный центр в Улан-Удэ;

дворец единоборств в Ижевске;

Академия настольного тенниса в Оренбурге;

Центр развития футбола в Казани;

спортивно-концертный комплекс "Дворец спорта имени Владимира Высоцкого" в Самаре.

Как ранее в четверг заявил представитель Кремля Дмитрий Песков , в ходе поездки президент также выступит на форуме "Россия — спортивная держава" и проведет заседание Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта.