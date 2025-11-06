https://ria.ru/20251106/putin-2053225223.html
Путин принял участие в открытии новых спортивных объектов в режиме ВКС
Владимир Путин прилетел в Самару, где в режиме видео-конференц-связи принял участие в открытии новых спортивных объектов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости Спорт, 06.11.2025
2025-11-06T16:43:00+03:00
2025-11-06T16:43:00+03:00
2025-11-06T17:28:00+03:00
Путину представили новые спортивные объекты в регионах
Владимиру Путину по видеосвязи представляют новые спортивные объекты, открываемые в регионах России. Среди них: тренировочный центр спортивной подготовки сборных команд «Крымский» в Алуште, Центр волейбола в Улан-Удэ, Дворец единоборств в Ижевске, Центр развития футбола в Казани, Академия настольного тенниса в Оренбурге.
Путин посетил физкультурно-оздоровительный комплекс "Орбита"
Путин посетил физкультурно-оздоровительный комплекс "Орбита"
Путин на тренировке по фигурному катанию в "Орбите"
Путин на тренировке по фигурному катанию в "Орбите"
Автограф Путина для ФОКа "Орбита"
Автограф Президента для ФОКа «Орбита» в Самаре
