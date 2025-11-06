Рейтинг@Mail.ru
Путин принял участие в открытии новых спортивных объектов в режиме ВКС
06.11.2025
Путин принял участие в открытии новых спортивных объектов в режиме ВКС
Путин принял участие в открытии новых спортивных объектов в режиме ВКС
Владимир Путин прилетел в Самару, где в режиме видео-конференц-связи принял участие в открытии новых спортивных объектов, передает корреспондент РИА Новости.
Путину представили новые спортивные объекты в регионах
Владимиру Путину по видеосвязи представляют новые спортивные объекты, открываемые в регионах России. Среди них: тренировочный центр спортивной подготовки сборных команд «Крымский» в Алуште, Центр волейбола в Улан-Удэ, Дворец единоборств в Ижевске, Центр развития футбола в Казани, Академия настольного тенниса в Оренбурге.
Путин посетил физкультурно-оздоровительный комплекс "Орбита"
Путин посетил физкультурно-оздоровительный комплекс "Орбита"
Путин на тренировке по фигурному катанию в "Орбите"
Путин на тренировке по фигурному катанию в "Орбите"
Автограф Путина для ФОКа "Орбита"
Автограф Президента для ФОКа «Орбита» в Самаре
САМАРА, 6 ноя — РИА Новости. Владимир Путин прилетел в Самару, где в режиме видео-конференц-связи принял участие в открытии новых спортивных объектов, передает корреспондент РИА Новости.
САМАРА, 6 ноя — РИА Новости. Владимир Путин прилетел в Самару, где в режиме видео-конференц-связи принял участие в открытии новых спортивных объектов, передает корреспондент РИА Новости.
Сначала президент посетил спортивный комплекс "Орбита".
Там он осмотрел баскетбольную площадку и каток, где пообщался с юными фигуристами.
Затем Путин принял участие в открытии новых спортивных объектов в различных регионах, среди них:
  • тренировочный центр подготовки сборных команд России "Крымский", расположенный в Алуште;
  • волейбольный центр в Улан-Удэ;
  • дворец единоборств в Ижевске;
  • Академия настольного тенниса в Оренбурге;
  • Центр развития футбола в Казани;
  • спортивно-концертный комплекс "Дворец спорта имени Владимира Высоцкого" в Самаре.
Как ранее в четверг заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, в ходе поездки президент также выступит на форуме "Россия — спортивная держава" и проведет заседание Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта.
 
