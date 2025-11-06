Рейтинг@Mail.ru
Путин проведет заседание президентского Совета по спорту - РИА Новости Спорт, 06.11.2025
16:29 06.11.2025
Путин проведет заседание президентского Совета по спорту
Путин проведет заседание президентского Совета по спорту
Президент РФ Владимир Путин в Самаре проведет заседание президентского Совета по спорту, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. РИА Новости Спорт, 06.11.2025
Песков: Путин в Самаре проведет заседание президентского Совета по спорту

Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в Самаре проведет заседание президентского Совета по спорту, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"В конце пребывания в Самаре Путин выступит на форуме (Международный спортивный форум "Россия – спортивная держава" - ред.), обратится к участникам форума и также потом проведет заседание президентского Совета по физкультуре и спорту. Это, как правило, большое мероприятие, содержательное, потому что традиционно спорт находится в числе основных приоритетов главы государства", - сказал Песков журналистам.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Путин примет участие в открытии спортивных объектов
6 ноября, 16:28
 
Самара Россия Владимир Путин Дмитрий Песков Спорт
 
