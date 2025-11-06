https://ria.ru/20251106/putin-2053221389.html
Путин проведет заседание президентского Совета по спорту
Путин проведет заседание президентского Совета по спорту - РИА Новости Спорт, 06.11.2025
Путин проведет заседание президентского Совета по спорту
Президент РФ Владимир Путин в Самаре проведет заседание президентского Совета по спорту, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. РИА Новости Спорт, 06.11.2025
2025-11-06T16:29:00+03:00
2025-11-06T16:29:00+03:00
2025-11-06T16:32:00+03:00
самара
россия
владимир путин
дмитрий песков
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151616/00/1516160090_0:147:2718:1675_1920x0_80_0_0_6e270debddae8bb8278798a5ce665421.jpg
/20251106/peskov-2053221132.html
самара
россия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151616/00/1516160090_0:0:2718:2039_1920x0_80_0_0_64b518329c52d1c0d1d2a63029a80bb6.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самара, россия, владимир путин, дмитрий песков, спорт
Самара, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Спорт
Путин проведет заседание президентского Совета по спорту
Песков: Путин в Самаре проведет заседание президентского Совета по спорту