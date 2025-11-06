Рейтинг@Mail.ru
Овечкин стал первой звездой дня в НХЛ
Хоккей
 
09:59 06.11.2025
Овечкин стал первой звездой дня в НХЛ
Овечкин стал первой звездой дня в НХЛ
Овечкин стал первой звездой дня в НХЛ
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ)
хоккей
спорт
александр овечкин
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
спорт, александр овечкин
Хоккей, Спорт, Александр Овечкин
Овечкин стал первой звездой дня в НХЛ

Овечкин после 900-й шайбы в НХЛ стал первой звездой дня

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте организации.
В матче регулярного чемпионата против "Сент-Луис Блюз" (6:1) Овечкин забросил победную шайбу, которая также стала для него 900-й в лиге. Россиянин стал первым игроком в истории, кто смог добиться этого достижения. Овечкин также обновил рекорд НХЛ по числу победных голов в карьере (138).
Второй звездой дня признан форвард "Калгари Флэймз" Назем Кадри, который отметился заброшенной шайбой в матче с "Коламбус Блю Джекетс" (5:1). Встреча стала для канадца 1000-й в НХЛ.
Третьей звездой стал форвард "Чикаго Блэкхокс" Тайлер Бертуцци, который оформил хет-трик в матче с "Ванкувер Кэнакс" (5:2).
ХоккейСпортАлександр Овечкин
 
Матч-центр
 
