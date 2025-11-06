https://ria.ru/20251106/ovechkin-2053132303.html
Овечкин стал первой звездой дня в НХЛ
Овечкин стал первой звездой дня в НХЛ - РИА Новости Спорт, 06.11.2025
Овечкин стал первой звездой дня в НХЛ
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте... РИА Новости Спорт, 06.11.2025
2025-11-06T09:59:00+03:00
2025-11-06T09:59:00+03:00
2025-11-06T09:59:00+03:00
хоккей
спорт
александр овечкин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776545649_0:0:848:477_1920x0_80_0_0_f032972fe8e884ccb6c1813737ab7130.jpg
/20251106/khokkey-2053122237.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776545649_128:0:896:576_1920x0_80_0_0_df3c5c0b542915b4b8551ad8199c3cc3.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, александр овечкин
Хоккей, Спорт, Александр Овечкин
Овечкин стал первой звездой дня в НХЛ
Овечкин после 900-й шайбы в НХЛ стал первой звездой дня
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости.
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте
организации.
В матче регулярного чемпионата против "Сент-Луис Блюз" (6:1) Овечкин забросил победную шайбу, которая также стала для него 900-й в лиге. Россиянин стал первым игроком в истории, кто смог добиться этого достижения. Овечкин также обновил рекорд НХЛ по числу победных голов в карьере (138).
Второй звездой дня признан форвард "Калгари Флэймз" Назем Кадри, который отметился заброшенной шайбой в матче с "Коламбус Блю Джекетс" (5:1). Встреча стала для канадца 1000-й в НХЛ.
Третьей звездой стал форвард "Чикаго Блэкхокс" Тайлер Бертуцци, который оформил хет-трик в матче с "Ванкувер Кэнакс" (5:2).