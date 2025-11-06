Овечкин стал первой звездой дня в НХЛ

В матче регулярного чемпионата против "Сент-Луис Блюз" (6:1) Овечкин забросил победную шайбу, которая также стала для него 900-й в лиге. Россиянин стал первым игроком в истории, кто смог добиться этого достижения. Овечкин также обновил рекорд НХЛ по числу победных голов в карьере (138).