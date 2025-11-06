В Оренбурге открылась академия настольного тенниса

Президент России Владимир Путин в четверг в режиме ВКС принял участие в открытии спортивных объектов в РФ. Среди объектов - академия настольного тенниса в Оренбурге, которая предназначена для постоянного проживания, занятий уроками и тренировками талантливых юных теннисистов из разных регионов России в возрасте от семи лет, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья.