В Оренбурге открылась академия настольного тенниса
06.11.2025
В Оренбурге открылась академия настольного тенниса
В Оренбурге открылась академия настольного тенниса
Новая академия настольного тенниса в Оренбурге готова принять детей со всей России, сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев. РИА Новости Спорт, 06.11.2025
САМАРА, 6 ноя - РИА Новости. Новая академия настольного тенниса в Оренбурге готова принять детей со всей России, сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.
Президент России Владимир Путин в четверг в режиме ВКС принял участие в открытии спортивных объектов в РФ. Среди объектов - академия настольного тенниса в Оренбурге, которая предназначена для постоянного проживания, занятий уроками и тренировками талантливых юных теннисистов из разных регионов России в возрасте от семи лет, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья.
«
"Действительно, Оренбургская область уже давно является кузницей спортивных кадров... И академия готова принять талантливых детей со всей России", - сообщил Солнцев.
Он подчеркнул, что в 2025 году 24 спортсмена из Оренбургской области вошли в состав сборной России.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
