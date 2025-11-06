https://ria.ru/20251106/orenburg-2053256281.html
В Оренбурге открылась академия настольного тенниса
В Оренбурге открылась академия настольного тенниса - РИА Новости Спорт, 06.11.2025
В Оренбурге открылась академия настольного тенниса
Новая академия настольного тенниса в Оренбурге готова принять детей со всей России, сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев. РИА Новости Спорт, 06.11.2025
2025-11-06T18:19:00+03:00
2025-11-06T18:19:00+03:00
2025-11-06T18:19:00+03:00
евгений солнцев
оренбург
спорт
настольный теннис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149882/74/1498827407_0:106:1501:950_1920x0_80_0_0_918b39d2f7e9a588f56e4324cd592eb6.jpg
/20251016/rossiya-2048654299.html
оренбург
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149882/74/1498827407_12:0:1345:1000_1920x0_80_0_0_1868218d2e662defdadb7bcb18a5a92b.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений солнцев, оренбург, спорт, настольный теннис
Евгений Солнцев, Оренбург, Спорт, Настольный теннис
САМАРА, 6 ноя - РИА Новости. Новая академия настольного тенниса в Оренбурге готова принять детей со всей России, сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.
Президент России Владимир Путин в четверг в режиме ВКС принял участие в открытии спортивных объектов в РФ. Среди объектов - академия настольного тенниса в Оренбурге, которая предназначена для постоянного проживания, занятий уроками и тренировками талантливых юных теннисистов из разных регионов России в возрасте от семи лет, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья.
«
"Действительно, Оренбургская область уже давно является кузницей спортивных кадров... И академия готова принять талантливых детей со всей России", - сообщил Солнцев.
Он подчеркнул, что в 2025 году 24 спортсмена из Оренбургской области вошли в состав сборной России.