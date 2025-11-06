https://ria.ru/20251106/naumov-2053229286.html
Наумов назвал правильным решением снять запрет на продажу пива на стадионах
САМАРА, 6 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике Станислав Наумов заявил РИА Новости, что одобряет снятие запрета на продажу и рекламу пива на футбольных аренах.
Ранее Российский футбольный союз (РФС) и Российская премьер-лига (РПЛ) провели на форуме "Россия – спортивная держава" круглый стол на тему "Культура спортивного боления и роль пива в популяризации соревнований".
«
"Я считаю правильным решением снятие запрета на продажу и рекламу пива на стадионах. Все основные спорные моменты, которые вызывали сомнения, практически разрешены. Напомню, что в России на крупнейших футбольных турнирах временные послабления не привели даже к единичным инцидентам. Кроме того, мировой опыт также подтверждает отсутствие негативных эффектов", - сказал Наумов.
"При этом важно помнить, что продажа пива - является источником внебюджетных поступлений, которые могут направляться на развитие спорта. Так, например, стадионам, построенным к чемпионату мира 2018 года, нужно постоянное финансирование. Недопустимо, чтобы они приходили в аварийное состояние, что может стать риском для жизни болельщиков. Надо посмотреть, какие источники доходов сейчас используются и какие можно вернуть, если по каким-то причинам когда-то от них было решено отказаться. Когда российские компании готовы поддерживать отечественную спортивную инфраструктуру, такую возможность нужно им предоставить", - добавил он.