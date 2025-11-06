Рейтинг@Mail.ru
Наумов назвал правильным решением снять запрет на продажу пива на стадионах - РИА Новости Спорт, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
16:56 06.11.2025
https://ria.ru/20251106/naumov-2053229286.html
Наумов назвал правильным решением снять запрет на продажу пива на стадионах
Наумов назвал правильным решением снять запрет на продажу пива на стадионах - РИА Новости Спорт, 06.11.2025
Наумов назвал правильным решением снять запрет на продажу пива на стадионах
Заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике Станислав Наумов заявил РИА Новости, что одобряет снятие запрета на продажу и... РИА Новости Спорт, 06.11.2025
2025-11-06T16:56:00+03:00
2025-11-06T16:56:00+03:00
футбол
спорт
станислав наумов
российский футбольный союз (рфс)
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/13/1759746469_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_405a74e3e51f81d422b4c571f955301c.jpg
/20251106/mostovoj-2053204463.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/13/1759746469_27:0:1467:1080_1920x0_80_0_0_671541de0779bae45622c826c07cd88f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, станислав наумов, российский футбольный союз (рфс), российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Станислав Наумов, Российский футбольный союз (РФС), Российская премьер-лига (РПЛ)
Наумов назвал правильным решением снять запрет на продажу пива на стадионах

Наумов: считаю правильным решением снятие запрета на продажу пива на стадионах

© Pixabay / Peter KraayvangerПиво разных сортов
Пиво разных сортов - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© Pixabay / Peter Kraayvanger
Читать в
Дзен
САМАРА, 6 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике Станислав Наумов заявил РИА Новости, что одобряет снятие запрета на продажу и рекламу пива на футбольных аренах.
Ранее Российский футбольный союз (РФС) и Российская премьер-лига (РПЛ) провели на форуме "Россия – спортивная держава" круглый стол на тему "Культура спортивного боления и роль пива в популяризации соревнований".
«
"Я считаю правильным решением снятие запрета на продажу и рекламу пива на стадионах. Все основные спорные моменты, которые вызывали сомнения, практически разрешены. Напомню, что в России на крупнейших футбольных турнирах временные послабления не привели даже к единичным инцидентам. Кроме того, мировой опыт также подтверждает отсутствие негативных эффектов", - сказал Наумов.
"При этом важно помнить, что продажа пива - является источником внебюджетных поступлений, которые могут направляться на развитие спорта. Так, например, стадионам, построенным к чемпионату мира 2018 года, нужно постоянное финансирование. Недопустимо, чтобы они приходили в аварийное состояние, что может стать риском для жизни болельщиков. Надо посмотреть, какие источники доходов сейчас используются и какие можно вернуть, если по каким-то причинам когда-то от них было решено отказаться. Когда российские компании готовы поддерживать отечественную спортивную инфраструктуру, такую возможность нужно им предоставить", - добавил он.
Александр Мостовой - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
"В этом году будет иначе": Мостовой назвал фаворита РПЛ
6 ноября, 15:33
 
ФутболСпортСтанислав НаумовРоссийский футбольный союз (РФС)РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Перерыв
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    2
  • Хоккей
    Перерыв
    Салават Юлаев
    Барыс
    3
    3
  • Футбол
    1-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    0
    0
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала