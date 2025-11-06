Рейтинг@Mail.ru
"В этом году будет иначе": Мостовой назвал фаворита РПЛ - РИА Новости Спорт, 06.11.2025
Футбол
 
15:33 06.11.2025 (обновлено: 15:48 06.11.2025)
"В этом году будет иначе": Мостовой назвал фаворита РПЛ
"В этом году будет иначе": Мостовой назвал фаворита РПЛ - РИА Новости Спорт, 06.11.2025
"В этом году будет иначе": Мостовой назвал фаворита РПЛ
Петербургский "Зенит" является основным претендентом на победу в чемпионате России по футболу, команда не допустит таких осечек, как в предыдущем первенстве,... РИА Новости Спорт, 06.11.2025
спорт, александр мостовой, зенит, краснодар, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Александр Мостовой, Зенит, Краснодар, Российская премьер-лига (РПЛ)
"В этом году будет иначе": Мостовой назвал фаворита РПЛ

Мостовой назвал "Зенит" основным претендентом на победу в чемпионате России

© РИА Новости / Григорий Соколов | Перейти в медиабанкАлександр Мостовой
Александр Мостовой - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Григорий Соколов
Перейти в медиабанк
Александр Мостовой. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Петербургский "Зенит" является основным претендентом на победу в чемпионате России по футболу, команда не допустит таких осечек, как в предыдущем первенстве, заявил РИА Новости бывший футболист сборной России и московского "Спартака" Александр Мостовой.
Команда Сергея Семака в 14 турах набрала 29 очков и находится на третьем месте в таблице, отставая от "Краснодара" (32) и столичного ЦСКА (30).
«
"Я считаю "Зенит" фаворитом номер один. В прошлом сезоне они дома перед зимней паузой потеряли очки, которые им аукнулись в конце турнира, проиграв и "Крыльям Советов", и "Акрону". Если бы футболисты "Зенита" тогда выиграли хотя бы один матч из двух, то стали бы чемпионами России. Игроки все это помнят, и в этом году все будет иначе", - сказал Мостовой.
"Мы же видели, что они сделали с "Краснодаром", когда лидер приехал к ним в гости ("Зенит" на финише предыдущего турнира разгромил соперника со счетом 4:1 - ред.). И в этом сезоне будет то же самое. Меня не удивляет то, что "Краснодар" сейчас играет в прагматичный, а не романтичный футбол. Мы же помним их лозунги, что будем играть только своими воспитанниками. И чего они добились? А как только у них стали играть сильные иностранцы, они сразу стали чемпионами страны. Забудьте о ставке на красивую игру, на первом месте всегда результат", - добавил собеседник агентства.
Футбол
 
