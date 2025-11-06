"В этом году будет иначе": Мостовой назвал фаворита РПЛ

"Мы же видели, что они сделали с "Краснодаром", когда лидер приехал к ним в гости ("Зенит" на финише предыдущего турнира разгромил соперника со счетом 4:1 - ред.). И в этом сезоне будет то же самое. Меня не удивляет то, что "Краснодар" сейчас играет в прагматичный, а не романтичный футбол. Мы же помним их лозунги, что будем играть только своими воспитанниками. И чего они добились? А как только у них стали играть сильные иностранцы, они сразу стали чемпионами страны. Забудьте о ставке на красивую игру, на первом месте всегда результат", - добавил собеседник агентства.