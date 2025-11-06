https://ria.ru/20251106/mostovoj-2053204463.html
"В этом году будет иначе": Мостовой назвал фаворита РПЛ
2025-11-06T15:33:00+03:00
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Петербургский "Зенит" является основным претендентом на победу в чемпионате России по футболу, команда не допустит таких осечек, как в предыдущем первенстве, заявил РИА Новости бывший футболист сборной России и московского "Спартака" Александр Мостовой.
Команда Сергея Семака
в 14 турах набрала 29 очков и находится на третьем месте в таблице, отставая от "Краснодара
" (32) и столичного ЦСКА
(30).
«
"Я считаю "Зенит
" фаворитом номер один. В прошлом сезоне они дома перед зимней паузой потеряли очки, которые им аукнулись в конце турнира, проиграв и "Крыльям Советов
", и "Акрону
". Если бы футболисты "Зенита" тогда выиграли хотя бы один матч из двух, то стали бы чемпионами России
. Игроки все это помнят, и в этом году все будет иначе", - сказал Мостовой
.
"Мы же видели, что они сделали с "Краснодаром", когда лидер приехал к ним в гости ("Зенит" на финише предыдущего турнира разгромил соперника со счетом 4:1 - ред.). И в этом сезоне будет то же самое. Меня не удивляет то, что "Краснодар" сейчас играет в прагматичный, а не романтичный футбол. Мы же помним их лозунги, что будем играть только своими воспитанниками. И чего они добились? А как только у них стали играть сильные иностранцы, они сразу стали чемпионами страны. Забудьте о ставке на красивую игру, на первом месте всегда результат", - добавил собеседник агентства.