Россия будет претендовать на проведение ЧМ по водным видам спорта 2031 года
20:33 06.11.2025 (обновлено: 20:49 06.11.2025)
Россия будет претендовать на проведение ЧМ по водным видам спорта 2031 года
Россия будет претендовать на проведение ЧМ по водным видам спорта 2031 года

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Россия будет претендовать на проведение чемпионата мира по водным видам спорта 2031 года, Федерация водных видов спорта России (ФВВСР) получила соответствующее предложение от Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics), сообщил глава ФВВСР Дмитрий Мазепин.
Чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года должна была принять Казань, из-за санкций в отношении российского спорта место проведения было изменено. Турнир 2025 года прошел в Сингапуре. Ранее министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что турнир может состояться в Казани в 2031 году.
"Предложение от федерации водных видов спорта в нашу сторону о проведении чемпионата мира по водным видам спорта 2031 года направлено. Нам предстоит конкурировать с таким городом, как Мадрид", - заявил Мазепин на заседании Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта в рамках форума "Россия - спортивная держава" в Самаре.
"В Америке занимается 8% населения плаванием, в Китае - 7%, в Австралии - 16%, мы отстаем практически в два раза. Этот показатель можно улучшить, но нужны совместные усилия. Что касается профессиональных спортсменов, у нас нет бассейна для всех четырех дисциплин. Не имея дворцов для водных видов спорта в крупных городах, сложно привлекать молодежь в наш спорт, а также бороться за место в тройке на Олимпийских играх 2028 года с такими странами, как Китай и Америка", - добавил Мазепин.
World Aquatics допускает россиян на соревнования в нейтральном статусе. В ноябре водное поло стало первым игровым командным видом спорта, в котором россиянам разрешили участвовать в международных турнирах.
