https://ria.ru/20251106/mazepin-2053249234.html
Россияне и белорусы должны выступать без всяких ограничений, заявил Мазепин
Россияне и белорусы должны выступать без всяких ограничений, заявил Мазепин - РИА Новости Спорт, 06.11.2025
Россияне и белорусы должны выступать без всяких ограничений, заявил Мазепин
Российские и белорусские спортсмены должны выступать без всяких ограничений во всех видах спорта, заявил глава Федерации водных видов спорта России (ФВВСР)... РИА Новости Спорт, 06.11.2025
2025-11-06T17:54:00+03:00
2025-11-06T17:54:00+03:00
2025-11-06T17:54:00+03:00
дмитрий мазепин
плавание
водное поло
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1985088273_0:161:2886:1784_1920x0_80_0_0_32b32a8da804c54813631f80b4569034.jpg
/20251106/plavanie-2053197446.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1985088273_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7702cbbd5de23883332cf4aa23120fc9.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий мазепин, плавание, водное поло
Дмитрий Мазепин, Плавание, Водное поло
Россияне и белорусы должны выступать без всяких ограничений, заявил Мазепин
Глава ФВВСР Мазепин: россияне и белорусы должны выступать без ограничений
САМАРА, 6 ноя - РИА Новости. Российские и белорусские спортсмены должны выступать без всяких ограничений во всех видах спорта, заявил глава Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин.
«
"Я не могу сказать, что мы боремся с Международной федерацией водных видов спорта, мы с ними сотрудничаем, они нас слышат. Но в исполком входят представители разных стран. Некоторые нас ждут и нам рады. Некоторые, в первую очередь североамериканцы, всячески нам мешают", - заявил Мазепин в ходе пленарного заседания "Спорт во имя будущего: побеждаем вместе" на форуме "Россия - спортивная держава".
"Важным, помимо выступлений, было то, что нам удалось восстановить наш статус в судейских и технических комитетах. Для синхронного плавания и прыжков в воду это очень важно. Вторая часть - восстановление нашей водной федерации в полном составе. Четыре дня назад был одобрен допуск России и Белоруссии в водном поло, это первый игровой спорт, который восстанавливается на чемпионат мира. Вслед за этим нас допустили на европейские соревнования. Это, считаю, поможет всем понять, что во всех видах спорта российские и белорусские спортсмены должны выступать без всяких ограничений", - добавил Мазепин.
World Aquatics допускает россиян на соревнования в нейтральном статусе. В ноябре водное поло стало первым игровым командным видом спорта, в котором россиянам разрешили участвовать в международных турнирах.