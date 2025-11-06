Рейтинг@Mail.ru
17:54 06.11.2025
Россияне и белорусы должны выступать без всяких ограничений, заявил Мазепин
Россияне и белорусы должны выступать без всяких ограничений, заявил Мазепин
2025-11-06T17:54:00+03:00
2025-11-06T17:54:00+03:00
2025
Россияне и белорусы должны выступать без всяких ограничений, заявил Мазепин

Президент Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин
САМАРА, 6 ноя - РИА Новости. Российские и белорусские спортсмены должны выступать без всяких ограничений во всех видах спорта, заявил глава Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин.
"Я не могу сказать, что мы боремся с Международной федерацией водных видов спорта, мы с ними сотрудничаем, они нас слышат. Но в исполком входят представители разных стран. Некоторые нас ждут и нам рады. Некоторые, в первую очередь североамериканцы, всячески нам мешают", - заявил Мазепин в ходе пленарного заседания "Спорт во имя будущего: побеждаем вместе" на форуме "Россия - спортивная держава".
"Важным, помимо выступлений, было то, что нам удалось восстановить наш статус в судейских и технических комитетах. Для синхронного плавания и прыжков в воду это очень важно. Вторая часть - восстановление нашей водной федерации в полном составе. Четыре дня назад был одобрен допуск России и Белоруссии в водном поло, это первый игровой спорт, который восстанавливается на чемпионат мира. Вслед за этим нас допустили на европейские соревнования. Это, считаю, поможет всем понять, что во всех видах спорта российские и белорусские спортсмены должны выступать без всяких ограничений", - добавил Мазепин.
World Aquatics допускает россиян на соревнования в нейтральном статусе. В ноябре водное поло стало первым игровым командным видом спорта, в котором россиянам разрешили участвовать в международных турнирах.
Пловцы сборной России - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
European Aquatics сделает заявление по поводу ЧЕ на короткой воде
Дмитрий Мазепин, Плавание, Водное поло
 
