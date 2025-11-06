https://ria.ru/20251106/marafon-2053240142.html
Стали известны даты проведения Московского марафона в 2026 году
Стали известны даты проведения Московского марафона в 2026 году - РИА Новости Спорт, 06.11.2025
Стали известны даты проведения Московского марафона в 2026 году
Беговое сообщество представило календарь ключевых забегов на 2026 год, Московский марафон пройдет 19-20 сентября. РИА Новости Спорт, 06.11.2025
2025-11-06T17:30:00+03:00
2025-11-06T17:30:00+03:00
2025-11-06T17:30:00+03:00
Стали известны даты проведения Московского марафона в 2026 году
Московский марафон в 2026 году пройдет 19-20 сентября
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Беговое сообщество представило календарь ключевых забегов на 2026 год, Московский марафон пройдет 19-20 сентября.
"В 2026 году многие из ключевых забегов Бегового сообщества пройдут в даты, которые уже стали привычными для бегунов. Московский полумарафон состоится в конце апреля - 25 и 26 числа. В мае участников ждет эстафета по Садовому кольцу - 16 мая… Большой фестиваль бега, который в этом сезоне сменит дату и пройдет 22 августа. Главное беговое событие года - Московский марафон - пройдет 19 и 20 сентября", - рассказали журналистам в пресс-службе Бегового сообщества.
Там добавили, что марафон "Белые ночи" в Санкт-Петербург по традиции пройдет в начале июля - 4 июля, а 9 августа любителей бега ждет полумарафон "Северная столица".