Стали известны даты проведения Московского марафона в 2026 году

"В 2026 году многие из ключевых забегов Бегового сообщества пройдут в даты, которые уже стали привычными для бегунов. Московский полумарафон состоится в конце апреля - 25 и 26 числа. В мае участников ждет эстафета по Садовому кольцу - 16 мая… Большой фестиваль бега, который в этом сезоне сменит дату и пройдет 22 августа. Главное беговое событие года - Московский марафон - пройдет 19 и 20 сентября", - рассказали журналистам в пресс-службе Бегового сообщества.