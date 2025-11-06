Рейтинг@Mail.ru
"Лейкерс" обыграли "Сан-Антонио" в матче НБА - РИА Новости Спорт, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
10:02 06.11.2025
https://ria.ru/20251106/lejkers-2053133071.html
"Лейкерс" обыграли "Сан-Антонио" в матче НБА
"Лейкерс" обыграли "Сан-Антонио" в матче НБА - РИА Новости Спорт, 06.11.2025
"Лейкерс" обыграли "Сан-Антонио" в матче НБА
"Лос-Анджелес Лейкерс" обыграл "Сан-Антонио Спёрс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 06.11.2025
2025-11-06T10:02:00+03:00
2025-11-06T10:02:00+03:00
баскетбол
спорт
лос-анджелес
лука дончич
деандре эйтон
лос-анджелес лейкерс
сан-антонио спёрс
хьюстон рокетс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944557250_0:0:2965:1667_1920x0_80_0_0_f6d130dca10e6c5cd361b937a487cacb.jpg
/20251027/khryapa-2051052313.html
лос-анджелес
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944557250_2:0:2731:2047_1920x0_80_0_0_618ce48f67f31e2c95e934b5cde5ef73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, лос-анджелес, лука дончич, деандре эйтон, лос-анджелес лейкерс, сан-антонио спёрс, хьюстон рокетс
Баскетбол, Спорт, Лос-Анджелес, Лука Дончич, Деандре Эйтон, Лос-Анджелес Лейкерс, Сан-Антонио Спёрс, Хьюстон Рокетс
"Лейкерс" обыграли "Сан-Антонио" в матче НБА

Дабл-дабл Дончича помог "Лейкерс" обыграть "Сан-Антонио" в матче НБА

© freepikБаскетбольный мяч
Баскетбольный мяч - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© freepik
Баскетбольный мяч. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. "Лос-Анджелес Лейкерс" обыграл "Сан-Антонио Спёрс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча прошла в Лос-Анджелесе и завершилась со счетом 118:116 (26:29, 34:30, 28:37, 30:20). Самым результативным игроком матча стал словенский защитник Лука Дончич, оформивший дабл-дабл из 35 очков и 13 передач. Также дабл-дабл из 22 очков и 10 подборов оформил его одноклубник Деандре Эйтон. В составе "Спёрс" 19 очков набрал Виктор Вембаньяма.
Виктор Хряпа - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Виктор Хряпа получил должность в Российской федерации баскетбола
27 октября, 21:55
"Лейкерс" (6 побед и 2 поражения) занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. "Сан-Антонио" (5-1) располагается на второй строчке.
В следующем матче "Спёрс" примут "Хьюстон Рокетс" в ночь на 8 ноября по московскому времени, а "Лейкерс" в гостях сыграют с "Атлантой Хокс" в ночь на 9 ноября.
Результаты других матчей:
"Портленд Трэйл Блэйзерс" - "Оклахома-Сити Тандер" - 121:119;
"Сакраменто Кингз" - "Голден Стэйт Уорриорз" - 121:116.
 
БаскетболСпортЛос-АнджелесЛука ДончичДеандре ЭйтонЛос-Анджелес ЛейкерсСан-Антонио СпёрсХьюстон Рокетс
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Перерыв
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    2
  • Хоккей
    Перерыв
    Салават Юлаев
    Барыс
    3
    3
  • Футбол
    1-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    0
    0
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала