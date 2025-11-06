"Лейкерс" обыграли "Сан-Антонио" в матче НБА

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. "Лос-Анджелес Лейкерс" обыграл "Сан-Антонио Спёрс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча прошла в Лос-Анджелесе и завершилась со счетом 118:116 (26:29, 34:30, 28:37, 30:20). Самым результативным игроком матча стал словенский защитник Лука Дончич, оформивший дабл-дабл из 35 очков и 13 передач. Также дабл-дабл из 22 очков и 10 подборов оформил его одноклубник Деандре Эйтон. В составе "Спёрс" 19 очков набрал Виктор Вембаньяма.
"Лейкерс" (6 побед и 2 поражения) занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. "Сан-Антонио" (5-1) располагается на второй строчке.
В следующем матче "Спёрс" примут "Хьюстон Рокетс" в ночь на 8 ноября по московскому времени, а "Лейкерс" в гостях сыграют с "Атлантой Хокс" в ночь на 9 ноября.
Результаты других матчей:
"Портленд Трэйл Блэйзерс" - "Оклахома-Сити Тандер" - 121:119;
"Сакраменто Кингз" - "Голден Стэйт Уорриорз" - 121:116.