Хоккеист "Трактора": очень нравится в России, СМИ в Канаде говорят неправду
Хоккей
 
18:24 06.11.2025
Хоккеист "Трактора": очень нравится в России, СМИ в Канаде говорят неправду
Хоккеист "Трактора": очень нравится в России, СМИ в Канаде говорят неправду - РИА Новости Спорт, 06.11.2025
Хоккеист "Трактора": очень нравится в России, СМИ в Канаде говорят неправду
Нападающий челябинского хоккейного клуба "Трактор" Джошуа Ливо признался в том, что ему нравится жить в России, отметив, что канадские СМИ говорят о стране... РИА Новости Спорт, 06.11.2025
/20251106/livo-2053245297.html
трактор, континентальная хоккейная лига (кхл), спорт, вокруг спорта
Хоккей, Трактор, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Спорт, Вокруг спорта
Хоккеист "Трактора": очень нравится в России, СМИ в Канаде говорят неправду

Хоккеист "Трактора": мне очень нравится в России, канадские СМИ говорят неправду

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Нападающий челябинского хоккейного клуба "Трактор" Джошуа Ливо признался в том, что ему нравится жить в России, отметив, что канадские СМИ говорят о стране неправду.
«
"У меня дома средства массовой информации говорят одни вещи про Россию, а когда ты приезжаешь сюда, все оказывается по-другому. Я приехал в Уфу и понял, что это отличное место, где можно жить круглый год. Также в России очень много хороших городов – Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Челябинск, да и в принципе все, в которых я успел побывать. Здесь отличные условия для жизни и игры в хоккей", - приводит слова Ливо сайт Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
"И теперь я понимаю, что СМИ у нас дома говорят неправду. Моя семья приезжала в Россию. Они были приятно шокированы и получили удовольствие от посещения страны. Мне очень нравится в России, и я всегда рад возвращаться сюда. Я люблю баню, а также русскую кухню – борщ, пельмени", - добавил канадец.
Ливо 32 года, он выступает в России с 2023 года. В августе хоккеист перешел из "Салавата Юлаева" в "Трактор". В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром (80 очков) и был признан самым ценным игроком чемпионата. Также он забросил 49 шайб за одну "регулярку" и побил рекорд Сергея Мозякина.
Джош Ливо - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Ливо заявил, что будет играть в КХЛ до конца карьеры
6 ноября, 17:41
 
Хоккей
 
