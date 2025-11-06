Хоккеист "Трактора": очень нравится в России, СМИ в Канаде говорят неправду

«

"У меня дома средства массовой информации говорят одни вещи про Россию, а когда ты приезжаешь сюда, все оказывается по-другому. Я приехал в Уфу и понял, что это отличное место, где можно жить круглый год. Также в России очень много хороших городов – Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Челябинск, да и в принципе все, в которых я успел побывать. Здесь отличные условия для жизни и игры в хоккей", - приводит слова Ливо сайт Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).