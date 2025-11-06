https://ria.ru/20251106/khokkey-2053258468.html
Хоккеист "Трактора": очень нравится в России, СМИ в Канаде говорят неправду
Хоккеист "Трактора": очень нравится в России, СМИ в Канаде говорят неправду - РИА Новости Спорт, 06.11.2025
Хоккеист "Трактора": очень нравится в России, СМИ в Канаде говорят неправду
Нападающий челябинского хоккейного клуба "Трактор" Джошуа Ливо признался в том, что ему нравится жить в России, отметив, что канадские СМИ говорят о стране... РИА Новости Спорт, 06.11.2025
2025-11-06T18:24:00+03:00
2025-11-06T18:24:00+03:00
2025-11-06T18:24:00+03:00
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Нападающий челябинского хоккейного клуба "Трактор" Джошуа Ливо признался в том, что ему нравится жить в России, отметив, что канадские СМИ говорят о стране неправду.
"У меня дома средства массовой информации говорят одни вещи про Россию, а когда ты приезжаешь сюда, все оказывается по-другому. Я приехал в Уфу и понял, что это отличное место, где можно жить круглый год. Также в России очень много хороших городов – Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Челябинск, да и в принципе все, в которых я успел побывать. Здесь отличные условия для жизни и игры в хоккей", - приводит слова Ливо сайт Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
"И теперь я понимаю, что СМИ у нас дома говорят неправду. Моя семья приезжала в Россию. Они были приятно шокированы и получили удовольствие от посещения страны. Мне очень нравится в России, и я всегда рад возвращаться сюда. Я люблю баню, а также русскую кухню – борщ, пельмени", - добавил канадец.
Ливо 32 года, он выступает в России с 2023 года. В августе хоккеист перешел из "Салавата Юлаева" в "Трактор". В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром (80 очков) и был признан самым ценным игроком чемпионата. Также он забросил 49 шайб за одну "регулярку" и побил рекорд Сергея Мозякина.