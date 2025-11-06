Рейтинг@Mail.ru
Молодежная сборная России по хоккею обыграла юниоров
Хоккей
 
06.11.2025
Молодежная сборная России по хоккею обыграла юниоров
Молодежная сборная России по хоккею обыграла юниоров
2025
Молодежная сборная России по хоккею обыграла юниоров

Хоккей. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Молодежная сборная России (игроки до 20 лет) по хоккею обыграла юниорскую национальную команду (до 18 лет) в стартовом матче Кубка будущего, который проходит в Санкт-Петербурге.
Встреча завершилась со счетом 6:4. В составе победителей шайбы забросили Матвей Шуравин (23-я минута), Александр Плесовских (34), Михаил Федоров (34), Вадим Дудоров (45), Максим Агафонов (45) и Даниил Прохоров (60). У юниоров голы забили Никита Громаков (17), Назар Привалов (31), Леонид Сокол (54) и Глеб Пугачев (55).
В следующем матче турнира молодежная сборная России в пятницу сыграет против ровесников из Казахстана, а российские юниоры в этот же день встретятся с молодежной командой Белоруссии.
Илья Сорокин - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Хоккеист "Айлендерса" назвал игру Сорокина феноменальной
1 ноября, 13:34
 
Хоккей
 
