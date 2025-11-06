Рейтинг@Mail.ru
Глава СКР рассказал об отношении к российским конькобежцам в США - РИА Новости Спорт, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:04 06.11.2025 (обновлено: 11:50 06.11.2025)
https://ria.ru/20251106/gulyaev-2053147541.html
Глава СКР рассказал об отношении к российским конькобежцам в США
Глава СКР рассказал об отношении к российским конькобежцам в США - РИА Новости Спорт, 06.11.2025
Глава СКР рассказал об отношении к российским конькобежцам в США
Иностранные спортсмены спокойно относятся к допуску российских конькобежцев и шорт-трекистов и не создают каких-либо провокаций, сообщил президент Союза... РИА Новости Спорт, 06.11.2025
2025-11-06T11:04:00+03:00
2025-11-06T11:50:00+03:00
спорт
конькобежный спорт
николай гуляев
международный союз конькобежцев (isu)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836982095_0:135:3008:1827_1920x0_80_0_0_7d2c07d1c80ac6084f95237e2c8dfde3.jpg
/20251106/gulyaev-2053139609.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836982095_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b3e5d0e31c93aac7f0d91e9b4de98d3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, конькобежный спорт, николай гуляев, международный союз конькобежцев (isu)
Спорт, Конькобежный спорт, Николай Гуляев, Международный союз конькобежцев (ISU)
Глава СКР рассказал об отношении к российским конькобежцам в США

Гуляев: отношение к российским конькобежцам в США нормальное, никаких провокаций

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗаседание исполкома ОКР
Заседание исполкома ОКР - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
САМАРА, 6 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Иностранные спортсмены спокойно относятся к допуску российских конькобежцев и шорт-трекистов и не создают каких-либо провокаций, сообщил президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев на форуме "Россия - спортивная держава".
Сейчас российские спортсмены находятся в США. С 14 по 16 ноября в Солт-Лейк-Сити состоится первый этап Кубка мира по конькобежному спорту. У шорт-трекистов в ноябре пройдут третий и четвертый этапы Мирового тура в Польше и Нидерландах. Соревнования являются отборочными на Олимпийские игры в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.
«
"Допустили после долгих проверок, долгого процесса пять конькобежцев: четырех девочек и одного мальчика, и в шорт-треке пять спортсменов: трех девочек, двух мальчиков. Но в шорт-треке ситуация более плачевная, даже если мы привозим пять лицензий, то поедут на Игры все равно два человека. Ребята сейчас находятся в Америке, в центре нашей не самой дружеской страны, но отношения к нам абсолютно нормальные, никаких провокаций. Мы ждали чего-то и были как-то готовы. Слава богу, ничего нет", - сказал Гуляев на сессии "Болеем за наших. Как российский спорт возвращается на мировую арену".
"Конечно же, я надеюсь, что все ребята достигнут собственной задачи. Основная цель наша - оказаться на Олимпийских играх. Мы сейчас не говорим о результатах, потому что, к большому сожалению, лидеры и в коньках, и в шорт-треке по определенной причине не были включены в этот список так называемых нейтральных спортсменов, но ребята пока уже два этапа прошли, мы на правильном пути", - добавил он.
Этап Мирового тура в Польше пройдет 20-23 ноября в Гданьске. "У нас есть шенгенская виза, нам помогли коллеги из другой дружественной страны. Надеемся, что мы всеми правдами и неправдами, скажем так, в Польшу попадем, потому что многие знают, что происходит именно в этой стране. Ребята там, я надеюсь, окажутся. У нас география и логистика довольно-таки сложные, но, сами понимаете. Как я уже говорил ранее, основная цель и задача - это попадание максимального количества наших спортсменов на Олимпийские игры", - отметил Гуляев.
Международный союз конькобежцев (ISU) в декабре объявил о допуске российских и белорусских спортсменов к олимпийским отборочным соревнованиям по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку в нейтральном статусе, без гимна и флага. В мае ISU одобрил список из 18 российских конькобежцев и шорт-трекистов, которые могут принять участие в квалификационном турнире.
Николай Гуляев - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Глава СКР рассчитывает на успех конькобежцев России в отборе на Олимпиаду
6 ноября, 10:37
 
СпортКонькобежный спортНиколай ГуляевМеждународный союз конькобежцев (ISU)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Перерыв
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    2
  • Хоккей
    Перерыв
    Салават Юлаев
    Барыс
    3
    3
  • Футбол
    1-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    0
    0
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала