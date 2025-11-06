Глава СКР рассказал об отношении к российским конькобежцам в США

САМАРА, 6 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Иностранные спортсмены спокойно относятся к допуску российских конькобежцев и шорт-трекистов и не создают каких-либо провокаций, сообщил президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев на форуме "Россия - спортивная держава".
Сейчас российские спортсмены находятся в США. С 14 по 16 ноября в Солт-Лейк-Сити состоится первый этап Кубка мира по конькобежному спорту. У шорт-трекистов в ноябре пройдут третий и четвертый этапы Мирового тура в Польше и Нидерландах. Соревнования являются отборочными на Олимпийские игры в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.
«
"Допустили после долгих проверок, долгого процесса пять конькобежцев: четырех девочек и одного мальчика, и в шорт-треке пять спортсменов: трех девочек, двух мальчиков. Но в шорт-треке ситуация более плачевная, даже если мы привозим пять лицензий, то поедут на Игры все равно два человека. Ребята сейчас находятся в Америке, в центре нашей не самой дружеской страны, но отношения к нам абсолютно нормальные, никаких провокаций. Мы ждали чего-то и были как-то готовы. Слава богу, ничего нет", - сказал Гуляев на сессии "Болеем за наших. Как российский спорт возвращается на мировую арену".
"Конечно же, я надеюсь, что все ребята достигнут собственной задачи. Основная цель наша - оказаться на Олимпийских играх. Мы сейчас не говорим о результатах, потому что, к большому сожалению, лидеры и в коньках, и в шорт-треке по определенной причине не были включены в этот список так называемых нейтральных спортсменов, но ребята пока уже два этапа прошли, мы на правильном пути", - добавил он.
Этап Мирового тура в Польше пройдет 20-23 ноября в Гданьске. "У нас есть шенгенская виза, нам помогли коллеги из другой дружественной страны. Надеемся, что мы всеми правдами и неправдами, скажем так, в Польшу попадем, потому что многие знают, что происходит именно в этой стране. Ребята там, я надеюсь, окажутся. У нас география и логистика довольно-таки сложные, но, сами понимаете. Как я уже говорил ранее, основная цель и задача - это попадание максимального количества наших спортсменов на Олимпийские игры", - отметил Гуляев.
Международный союз конькобежцев (ISU) в декабре объявил о допуске российских и белорусских спортсменов к олимпийским отборочным соревнованиям по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку в нейтральном статусе, без гимна и флага. В мае ISU одобрил список из 18 российских конькобежцев и шорт-трекистов, которые могут принять участие в квалификационном турнире.