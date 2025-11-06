Рейтинг@Mail.ru
Глава СКР рассчитывает на успех конькобежцев России в отборе на Олимпиаду
10:37 06.11.2025 (обновлено: 11:49 06.11.2025)
Глава СКР рассчитывает на успех конькобежцев России в отборе на Олимпиаду
Глава СКР рассчитывает на успех конькобежцев России в отборе на Олимпиаду - РИА Новости Спорт, 06.11.2025
Глава СКР рассчитывает на успех конькобежцев России в отборе на Олимпиаду
Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев заявил РИА Новости на форуме "Россия - спортивная держава", что верит в достойное выступление российских... РИА Новости Спорт, 06.11.2025
Глава СКР рассчитывает на успех конькобежцев России в отборе на Олимпиаду

Гуляев: российские конькобежцы выступят достойно и пройдут отбор на Олимпиаду

САМАРА, 6 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев заявил РИА Новости на форуме "Россия - спортивная держава", что верит в достойное выступление российских конькобежцев на этапе Кубка мира в американском Солт‑Лейк‑Сити и прохождение отбора на Олимпиаду.
Этап Кубка мира в Солт‑Лейк‑Сити пройдет с 14 по 16 ноября.
«
"Я свою позицию не изменил, все должны пройти отбор, но, как говорится, прогнозы - дело неблагодарное. Поэтому я желаю успехов нашим девочкам. К сожалению, пока только девочки принимают в первом этапе Кубка мира отбора на Олимпиаду. И все, кто принимает участие, выступят достойно", - сказал Гуляев.
Международный союз конькобежцев (ISU) в декабре объявил о допуске российских и белорусских спортсменов к олимпийским отборочным соревнованиям по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку в нейтральном статусе, без гимна и флага. В мае ISU одобрил список из 18 российских конькобежцев и шорт-трекистов, которые могут принять участие в квалификационном турнире.
Телекамеры - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
В Госдуме призвали не отказываться от трансляций Олимпиады в России
31 октября, 11:02
 
Спорт Конькобежный спорт Николай Гуляев Международный союз конькобежцев (ISU)
 
