Глава СКР рассчитывает на успех конькобежцев России в отборе на Олимпиаду

САМАРА, 6 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев заявил РИА Новости на форуме "Россия - спортивная держава", что верит в достойное выступление российских конькобежцев на этапе Кубка мира в американском Солт‑Лейк‑Сити и прохождение отбора на Олимпиаду.
Этап Кубка мира в Солт‑Лейк‑Сити пройдет с 14 по 16 ноября.
«
"Я свою позицию не изменил, все должны пройти отбор, но, как говорится, прогнозы - дело неблагодарное. Поэтому я желаю успехов нашим девочкам. К сожалению, пока только девочки принимают в первом этапе Кубка мира отбора на Олимпиаду. И все, кто принимает участие, выступят достойно", - сказал Гуляев.
Международный союз конькобежцев (ISU) в декабре объявил о допуске российских и белорусских спортсменов к олимпийским отборочным соревнованиям по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку в нейтральном статусе, без гимна и флага. В мае ISU одобрил список из 18 российских конькобежцев и шорт-трекистов, которые могут принять участие в квалификационном турнире.
