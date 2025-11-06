Глава СКР рассчитывает на успех конькобежцев России в отборе на Олимпиаду

«

"Я свою позицию не изменил, все должны пройти отбор, но, как говорится, прогнозы - дело неблагодарное. Поэтому я желаю успехов нашим девочкам. К сожалению, пока только девочки принимают в первом этапе Кубка мира отбора на Олимпиаду. И все, кто принимает участие, выступят достойно", - сказал Гуляев.