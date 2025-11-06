Рейтинг@Mail.ru
Хоккей
 
07:11 06.11.2025
Хоккеист "Спартака" Морозов подвел свою команду, заявил глава КХЛ
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Иван Морозов
Иван Морозов - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Иван Морозов. Архивное фото
Читать в
Дзен
САМАРА, 6 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов заявил РИА Новости на форуме "Россия - спортивная держава", что нападающий московского "Спартака" Иван Морозов подвел команду, допустив применение веществ, считающихся допингом.
В сентябре стало известно, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) обнаружило в допинг-пробе Морозова запрещенное вещество. Нападающий был временно отстранен. Позднее он признался в употреблении кокаина во внесоревновательный период. В ноябре срок дисквалификации был сокращен до одного месяца.
"Мы, безусловно, боремся с допингом и последовательно поддерживаем принципы чистого спорта. Постоянно ведется мониторинг состояния наших спортсменов, каждый подобный случай для нас неприятен. Хочу отметить, что юристы сработали очень профессионально: удалось быстро добиться смягчения наказания. Первоначально ему грозила дисквалификация на четыре года, однако срок был сокращен до одного месяца. Мы надеемся, что Иван сделал выводы и осознал свои поступки. Каждый профессиональный спортсмен несет личную ответственность за свое поведение", - сказал Морозов.
"Перед каждым сезоном все игроки проходят обязательный курс РУСАДА - антидопинговое обучение, где подробно разбираются правила, допустимые и запрещенные препараты. Он также прошел эту программу и был допущен к соревнованиям, поэтому прекрасно знал все требования. Тем не менее он подвел и команду, и своих партнеров. Хорошо, что все завершилось именно так. Это станет для него серьезным уроком и примером для остальных", - отметил глава лиги.
ХоккейСпортИван МорозовХК Спартак (Москва)КХЛ 2025-2026РУСАДА
 
