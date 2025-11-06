Хоккеист "Спартака" Морозов подвел свою команду, заявил глава КХЛ

"Мы, безусловно, боремся с допингом и последовательно поддерживаем принципы чистого спорта. Постоянно ведется мониторинг состояния наших спортсменов, каждый подобный случай для нас неприятен. Хочу отметить, что юристы сработали очень профессионально: удалось быстро добиться смягчения наказания. Первоначально ему грозила дисквалификация на четыре года, однако срок был сокращен до одного месяца. Мы надеемся, что Иван сделал выводы и осознал свои поступки. Каждый профессиональный спортсмен несет личную ответственность за свое поведение", - сказал Морозов.

"Перед каждым сезоном все игроки проходят обязательный курс РУСАДА - антидопинговое обучение, где подробно разбираются правила, допустимые и запрещенные препараты. Он также прошел эту программу и был допущен к соревнованиям, поэтому прекрасно знал все требования. Тем не менее он подвел и команду, и своих партнеров. Хорошо, что все завершилось именно так. Это станет для него серьезным уроком и примером для остальных", - отметил глава лиги.