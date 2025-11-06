Рейтинг@Mail.ru
"Динамо" Минск — "Ак Барс": смотреть онлайн матч КХЛ 6 ноября - РИА Новости Спорт, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
18:56 06.11.2025 (обновлено: 18:57 06.11.2025)
https://ria.ru/20251106/dinamo-minsk-ak-bars-smotret-onlayn-2053267520.html
"Динамо" Минск — "Ак Барс": смотреть онлайн матч КХЛ 6 ноября
"Динамо" Минск — "Ак Барс": смотреть онлайн матч КХЛ 6 ноября - РИА Новости Спорт, 06.11.2025
"Динамо" Минск — "Ак Барс": смотреть онлайн матч КХЛ 6 ноября
"Динамо" Минск и "Ак Барс" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. РИА Новости Спорт, 06.11.2025
2025-11-06T18:56:00+03:00
2025-11-06T18:57:00+03:00
хоккей
ак барс
континентальная хоккейная лига (кхл)
анонсы и трансляции матчей
динамо (минск)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044422954_0:0:2739:1541_1920x0_80_0_0_227e8cf27effa625b8c86c98328eca45.jpg
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044422954_319:0:2739:1815_1920x0_80_0_0_4dc80c341cd7bd4eb2d697c9db467293.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
ак барс, континентальная хоккейная лига (кхл), анонсы и трансляции матчей, динамо (минск)
Хоккей, Ак Барс, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Анонсы и трансляции матчей, Динамо (Минск)

"Динамо" Минск — "Ак Барс": смотреть онлайн матч КХЛ 6 ноября

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкХоккеисты "Ак Барса"
Хоккеисты Ак Барса - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. "Динамо" Минск и "Ак Барс" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Во сколько начало
Встреча состоится 6 ноября и начнется в 19:10 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
06 ноября 2025 • начало в 19:10
Завершен
Динамо Минск
4 : 3
Ак Барс
23:45 • Станислав Галиев
(Илья Усов)
49:17 • Тай Смит
(Станислав Галиев, Сам Анас)
54:37 • Сергей Кузнецов
(Андрей Стась, Даниил Сотишвили)
56:15 • Вадим Шипачев
(Кристиан Хенкель)
18:51 • Александр Хмелевский
(Александр Барабанов, Григорий Денисенко)
31:02 • Артем Галимов
(Алексей Марченко)
50:53 • Михаил Фисенко
(Никита Дыняк, Семен Терехов)
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ХоккейАк БарсКХЛ 2025-2026Анонсы и трансляции матчейДинамо (Минск)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    2-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    2
  • Хоккей
    2-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    3
    3
  • Футбол
    1-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    0
    0
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала