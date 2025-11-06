https://ria.ru/20251106/dinamo-minsk-ak-bars-smotret-onlayn-2053267520.html
"Динамо" Минск — "Ак Барс": смотреть онлайн матч КХЛ 6 ноября
"Динамо" Минск — "Ак Барс": смотреть онлайн матч КХЛ 6 ноября - РИА Новости Спорт, 06.11.2025
"Динамо" Минск — "Ак Барс": смотреть онлайн матч КХЛ 6 ноября
"Динамо" Минск и "Ак Барс" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. РИА Новости Спорт, 06.11.2025
2025-11-06T18:56:00+03:00
2025-11-06T18:56:00+03:00
2025-11-06T18:57:00+03:00
хоккей
ак барс
континентальная хоккейная лига (кхл)
анонсы и трансляции матчей
динамо (минск)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044422954_0:0:2739:1541_1920x0_80_0_0_227e8cf27effa625b8c86c98328eca45.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044422954_319:0:2739:1815_1920x0_80_0_0_4dc80c341cd7bd4eb2d697c9db467293.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ак барс, континентальная хоккейная лига (кхл), анонсы и трансляции матчей, динамо (минск)
Хоккей, Ак Барс, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Анонсы и трансляции матчей, Динамо (Минск)