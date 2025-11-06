Рейтинг@Mail.ru
Дегтярев отметил результаты россиян на международных чемпионатах - РИА Новости Спорт, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:48 06.11.2025 (обновлено: 16:50 06.11.2025)
https://ria.ru/20251106/degtjarev-2053226866.html
Дегтярев отметил результаты россиян на международных чемпионатах
Дегтярев отметил результаты россиян на международных чемпионатах - РИА Новости Спорт, 06.11.2025
Дегтярев отметил результаты россиян на международных чемпионатах
Российские спортсмены в 2025 году приняли участие в 37 международных чемпионатах и завоевали 91 медаль, включая 35 золотых, заявил министр спорта и глава... РИА Новости Спорт, 06.11.2025
2025-11-06T16:48:00+03:00
2025-11-06T16:50:00+03:00
спорт
михаил дегтярев
международный олимпийский комитет (мок)
олимпийский комитет россии (окр)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039850251_0:96:2981:1773_1920x0_80_0_0_3e3cdbc4707ce0e43a08ed4648ba0aaa.jpg
/20251106/degtyarev-2053192363.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039850251_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_c8803688346af2d369940d800626faa3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, михаил дегтярев, международный олимпийский комитет (мок), олимпийский комитет россии (окр)
Спорт, Михаил Дегтярев, Международный олимпийский комитет (МОК), Олимпийский комитет России (ОКР)
Дегтярев отметил результаты россиян на международных чемпионатах

Дегтярев: российские спортсмены завоевали 91 медаль на международных чемпионатах

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкМихаил Дегтярев
Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Михаил Дегтярев. Архивное фото
Читать в
Дзен
САМАРА, 6 ноя - РИА Новости, Андрей Симоненко. Российские спортсмены в 2025 году приняли участие в 37 международных чемпионатах и завоевали 91 медаль, включая 35 золотых, заявил министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев на форуме "Россия - спортивная держава".
"Россия выступает главным поборником олимпийских ценностей, которые, увы, часто нарушаются за рубежом. Ставим основной целью восстановление прав наших спортсменов, это ключевая задача Минспорта и ОКР. Выдвигаем лозунг "не вместо, а вместе", с международными организациями эту работу проводим. Исполком МОК в своем последнем решении четко заявил, что участие спортсменов должно быть гарантировано вне зависимости от национальности, без дискриминации по политическим мотивам, эти принципы одинаковы для всех, они касаются и России, и Белоруссии", - сказал Дегтярев в ходе пленарного заседания "Спорт во имя будущего: побеждаем вместе".
«
"Уже 4000 наших спортсменов в 28 олимпийских видах спорта имеют право выступать на международной арене. Наши спортсмены участвуют в командных соревнованиях в плавании, фехтовании, стрельбе из лука, гребном спорте, пятиборье, дзюдо, недавно принято решение по водному поло от World Aquatics. В этом году наши спортсмены приняли участие в 37 чемпионатах по олимпийским видам, завоевали 91 медаль, включая 35 золотых. Ноябрь только начался, в прошлом году была 71 медаль, 32 золотые. Стабильно российские спортсмены занимают лидирующие позиции в общекомандных зачетах. Несмотря на все трудности, иногда нейтральный флаг, невозможно игнорировать, что иногда весь пьедестал занят нашими спортсменами. Это и есть наш главный посыл - победы наших спортсменов, наша главная дипломатия, за что им большое спасибо", - добавил министр.
Международный олимпийский комитет (МОК) в феврале 2022 года рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить россиян от участия в соревнованиях. Подавляющее большинство организаций ввело подобные запреты. Позднее МОК рекомендовал смягчить санкции и допустить россиян до соревнований в нейтральном статусе.
Спортивный арбитражный суд в Лозанне. - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Россия обжаловала решение FIS не допускать спортсменов до Олимпиады
6 ноября, 14:37
 
СпортМихаил ДегтяревМеждународный олимпийский комитет (МОК)Олимпийский комитет России (ОКР)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    2-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    2
  • Хоккей
    2-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    3
    3
  • Футбол
    1-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    0
    0
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала