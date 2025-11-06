«

"Уже 4000 наших спортсменов в 28 олимпийских видах спорта имеют право выступать на международной арене. Наши спортсмены участвуют в командных соревнованиях в плавании, фехтовании, стрельбе из лука, гребном спорте, пятиборье, дзюдо, недавно принято решение по водному поло от World Aquatics. В этом году наши спортсмены приняли участие в 37 чемпионатах по олимпийским видам, завоевали 91 медаль, включая 35 золотых. Ноябрь только начался, в прошлом году была 71 медаль, 32 золотые. Стабильно российские спортсмены занимают лидирующие позиции в общекомандных зачетах. Несмотря на все трудности, иногда нейтральный флаг, невозможно игнорировать, что иногда весь пьедестал занят нашими спортсменами. Это и есть наш главный посыл - победы наших спортсменов, наша главная дипломатия, за что им большое спасибо", - добавил министр.