Дегтярев отметил результаты россиян на международных чемпионатах

САМАРА, 6 ноя - РИА Новости, Андрей Симоненко. Российские спортсмены в 2025 году приняли участие в 37 международных чемпионатах и завоевали 91 медаль, включая 35 золотых, заявил министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев на форуме "Россия - спортивная держава".
"Россия выступает главным поборником олимпийских ценностей, которые, увы, часто нарушаются за рубежом. Ставим основной целью восстановление прав наших спортсменов, это ключевая задача Минспорта и ОКР. Выдвигаем лозунг "не вместо, а вместе", с международными организациями эту работу проводим. Исполком МОК в своем последнем решении четко заявил, что участие спортсменов должно быть гарантировано вне зависимости от национальности, без дискриминации по политическим мотивам, эти принципы одинаковы для всех, они касаются и России, и Белоруссии", - сказал Дегтярев в ходе пленарного заседания "Спорт во имя будущего: побеждаем вместе".
«
"Уже 4000 наших спортсменов в 28 олимпийских видах спорта имеют право выступать на международной арене. Наши спортсмены участвуют в командных соревнованиях в плавании, фехтовании, стрельбе из лука, гребном спорте, пятиборье, дзюдо, недавно принято решение по водному поло от World Aquatics. В этом году наши спортсмены приняли участие в 37 чемпионатах по олимпийским видам, завоевали 91 медаль, включая 35 золотых. Ноябрь только начался, в прошлом году была 71 медаль, 32 золотые. Стабильно российские спортсмены занимают лидирующие позиции в общекомандных зачетах. Несмотря на все трудности, иногда нейтральный флаг, невозможно игнорировать, что иногда весь пьедестал занят нашими спортсменами. Это и есть наш главный посыл - победы наших спортсменов, наша главная дипломатия, за что им большое спасибо", - добавил министр.
Международный олимпийский комитет (МОК) в феврале 2022 года рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить россиян от участия в соревнованиях. Подавляющее большинство организаций ввело подобные запреты. Позднее МОК рекомендовал смягчить санкции и допустить россиян до соревнований в нейтральном статусе.