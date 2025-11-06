Чернышенко назвал фиджитал-спорт движением, объединившим 120 стран

«

"К сожалению, в угоду некоторым западным политикам, спорт - универсальный язык мира, справедливости, дружбы - используется для того, чтобы не давать нашим спортсменам участвовать в соревнованиях. Новое движение, которое наш президент подарил миру, которое сейчас независимо от всех развивается, объединило уже 120 стран. Мы никого не заставляли, мы просто показали этот формат, показали регламент соревнований, а их привлекательность и эффективность доказаны тем, что всего за год с момента создания 120 стран постоянно проводят эти соревнования", - сообщил Чернышенко.