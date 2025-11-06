Чернышенко назвал фиджитал-спорт движением, объединившим 120 стран

САМАРА, 6 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что за год к движению фиджитал-спорта, предложенному президентом России Владимиром Путиным, присоединились 120 стран.
В 2024 году в Казани прошли первые в истории Игры будущего при участии более 2 тысяч спортсменов из 107 стран. Игры будущего - инновационные международные соревнования по гибридным дисциплинам в концепции фиджитал (physical+digital), которая объединяет классический спорт и киберспорт или VR/AR-технологию.
"Как когда-то в конце XIX века барон Пьер де Кубертен подарил всему миру формат Олимпийских игр, отталкиваясь от Олимпийских игр Древней Греции, так и наш президент снабдил соревнования идеологией, которая до сих пор существует в мире", - заявил Чернышенко на Всероссийском открытом фиджитал-уроке в рамках форума "Россия - спортивная держава".
"К сожалению, в угоду некоторым западным политикам, спорт - универсальный язык мира, справедливости, дружбы - используется для того, чтобы не давать нашим спортсменам участвовать в соревнованиях. Новое движение, которое наш президент подарил миру, которое сейчас независимо от всех развивается, объединило уже 120 стран. Мы никого не заставляли, мы просто показали этот формат, показали регламент соревнований, а их привлекательность и эффективность доказаны тем, что всего за год с момента создания 120 стран постоянно проводят эти соревнования", - сообщил Чернышенко.
Вторые Игры будущего пройдут в Абу-Даби 18-23 декабря.
"Некоторые школьники, которые сейчас участвуют в отборочных соревнованиях, поедут в Абу-Даби зрителями, чтобы посмотреть, как наши команды будут защищать честь нашей страны. Появятся новые чемпионы, новые звездочки, новые ролевые модели, за которыми вы будете следить, будете пытаться им соответствовать, быть на них похожими, потому что они будут самыми прокаченными и в виртуальном мире, и физически", - подчеркнул Чернышенко.