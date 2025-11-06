Рейтинг@Mail.ru
Чернышенко назвал фиджитал-спорт движением, объединившим 120 стран - РИА Новости Спорт, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:46 06.11.2025
https://ria.ru/20251106/chernyshenko--2053171879.html
Чернышенко назвал фиджитал-спорт движением, объединившим 120 стран
Чернышенко назвал фиджитал-спорт движением, объединившим 120 стран - РИА Новости Спорт, 06.11.2025
Чернышенко назвал фиджитал-спорт движением, объединившим 120 стран
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что за год к движению фиджитал-спорта, предложенному президентом России Владимиром Путиным, присоединились 120 стран. РИА Новости Спорт, 06.11.2025
2025-11-06T12:46:00+03:00
2025-11-06T12:46:00+03:00
дмитрий чернышенко
владимир путин
спорт
фиджитал спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1c/2044919938_0:0:2049:1152_1920x0_80_0_0_1a5131a94424afbd12305948d34a678c.jpg
/20251106/chernyshenko-2053160152.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1c/2044919938_0:0:2049:1536_1920x0_80_0_0_8090157f15130cdd6cd2a2eabe82b26d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
дмитрий чернышенко, владимир путин, спорт, фиджитал спорт
Дмитрий Чернышенко, Владимир Путин, Спорт, фиджитал спорт
Чернышенко назвал фиджитал-спорт движением, объединившим 120 стран

Чернышенко назвал фиджитал-спорт движением, которое объединило уже 120 стран

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко перед церемонией прощания с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном в армянской церкви Святого креста в Москве
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко перед церемонией прощания с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном в армянской церкви Святого креста в Москве - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
САМАРА, 6 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что за год к движению фиджитал-спорта, предложенному президентом России Владимиром Путиным, присоединились 120 стран.
В 2024 году в Казани прошли первые в истории Игры будущего при участии более 2 тысяч спортсменов из 107 стран. Игры будущего - инновационные международные соревнования по гибридным дисциплинам в концепции фиджитал (physical+digital), которая объединяет классический спорт и киберспорт или VR/AR-технологию.
"Как когда-то в конце XIX века барон Пьер де Кубертен подарил всему миру формат Олимпийских игр, отталкиваясь от Олимпийских игр Древней Греции, так и наш президент снабдил соревнования идеологией, которая до сих пор существует в мире", - заявил Чернышенко на Всероссийском открытом фиджитал-уроке в рамках форума "Россия - спортивная держава".
«
"К сожалению, в угоду некоторым западным политикам, спорт - универсальный язык мира, справедливости, дружбы - используется для того, чтобы не давать нашим спортсменам участвовать в соревнованиях. Новое движение, которое наш президент подарил миру, которое сейчас независимо от всех развивается, объединило уже 120 стран. Мы никого не заставляли, мы просто показали этот формат, показали регламент соревнований, а их привлекательность и эффективность доказаны тем, что всего за год с момента создания 120 стран постоянно проводят эти соревнования", - сообщил Чернышенко.
Вторые Игры будущего пройдут в Абу-Даби 18-23 декабря.
«
"Некоторые школьники, которые сейчас участвуют в отборочных соревнованиях, поедут в Абу-Даби зрителями, чтобы посмотреть, как наши команды будут защищать честь нашей страны. Появятся новые чемпионы, новые звездочки, новые ролевые модели, за которыми вы будете следить, будете пытаться им соответствовать, быть на них похожими, потому что они будут самыми прокаченными и в виртуальном мире, и физически", - подчеркнул Чернышенко.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко во время встречи с научным руководителем Института всеобщей истории РАН Александром Чубарьяном - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
"Большое достижение для России и мира": Чернышенко о 900-й шайбе Овечкина
6 ноября, 12:13
 
Дмитрий ЧернышенкоВладимир ПутинСпортфиджитал спорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    2-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    2
  • Хоккей
    2-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    3
    3
  • Футбол
    1-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    0
    0
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала